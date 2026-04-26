Từ 1/5, một ngân hàng dừng tính năng chuyển khoản nhanh đối với khoản tiền trên 500 triệu đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh tính năng chuyển tiền, theo đó các giao dịch giá trị lớn sẽ không còn được xử lý theo hình thức chuyển nhanh 24/7 như trước.

Cụ thể, từ ngày 1/5/2026, mọi giao dịch chuyển tiền có giá trị trên 500 triệu đồng sẽ được hệ thống tự động chuyển sang hình thức chuyển khoản thường để tiếp tục xử lý. Với phương thức này, thời gian xử lý tối thiểu là 4 giờ làm việc; các giao dịch phát sinh sau 15h55 sẽ được chuyển sang xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo MSB, thay đổi này được thực hiện nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cung ứng dịch vụ thanh toán, đồng thời góp phần tăng cường an toàn hệ thống.

Trước đó, với các giao dịch chuyển nhanh 24/7 có giá trị trên 500 triệu đồng, hệ thống ngân hàng có thể tự động chia nhỏ thành nhiều lệnh dưới 500 triệu đồng để đảm bảo giao dịch được xử lý tức thời. Tuy nhiên, kể từ thời điểm quy định mới có hiệu lực, tính năng tách lệnh tự động này sẽ bị loại bỏ.

Trong trường hợp khách hàng vẫn muốn thực hiện chuyển tiền nhanh để người nhận nhận tiền ngay lập tức, MSB khuyến nghị người dùng chủ động chia nhỏ giao dịch, đảm bảo mỗi lệnh không vượt quá 500 triệu đồng.

Ngân hàng cho biết việc điều chỉnh là một phần trong nỗ lực tuân thủ quy định và củng cố nền tảng thanh toán an toàn, minh bạch hơn. Khách hàng có thể liên hệ tổng đài hoặc các điểm giao dịch của MSB để được hỗ trợ thêm thông tin.