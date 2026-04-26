Phong toả tài khoản ngân hàng nếu nhận và chuyển tiền cho các giao dịch sau

VPBank mới đây đã phát đi cảnh báo về hành vi cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng là hành vi phạm pháp.

Theo đó, khách hàng cần cảnh giác trước các đối tượng liên hệ thông qua mạng xã hội, cuộc gọi, tin nhắn hoặc trực tiếp, mời chào người dùng “cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng”, “nhờ mở tài khoản”, “cộng tác viên nhận – chuyển tiền”…

Thực tế, các đối tượng sẽ dùng các thông tin tài khoản đã mượn hoặc quyền sử dụng tài khoản để nhận tiền từ các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trung gian nhận tiền đánh bạc, cá độ, rửa tiền hoặc che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, phân tán dòng tiền nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra…

Ngoài ra, ngân hàng cảnh báo, việc cho thuê/mượn thông tin số Tài khoản, lấy thông tin bản thân để mở hộ tài khoản cho người khác sử dụng là vi phạm pháp luật.

Chủ tài khoản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự vì có hành vi tiếp tay cho tội phạm. Tài khoản sẽ bị phong tỏa hoặc hạn chế giao dịch, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, có thể bị đưa vào diện theo dõi, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng cho các hành vi phạm pháp khác, ảnh hưởng tới lịch sử tín dụng cá nhân, từ đó khó tiếp cận các sản phẩm tài chính của ngân hàng.

VPBank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

Khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu Internet Banking cho người lạ.

Người dùng cần cảnh giác trong việc bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ/cho thuê/cho mượn CCCD… để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân sử dụng trái phép.

Đặc biệt, người dân không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để hưởng hoa hồng, cảnh giác với những chiêu trò mời gọi “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội.

Nếu đã cho mượn tài khoản cần ngay lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản theo quy định và trình báo cơ quan công an gần nhất.