Hiểm họa từ việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Theo cảnh báo từ Công an TP Hải Phòng, thời gian gần đây, tình trạng thu mua trái phép thông tin cá nhân, đặc biệt là tài khoản ngân hàng, đang có xu hướng gia tăng trên các nền tảng mạng xã hội. Đáng báo động, nhiều người vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc hám lợi trước mắt đã vô tình trở thành mắt xích, tiếp tay cho tội phạm.

Trên nhiều hội nhóm, không khó để bắt gặp các lời mời chào mở tài khoản ngân hàng hoặc “bán tài khoản trắng” với mức giá từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng.

Người bán thường nghĩ đơn giản rằng việc bán một tài khoản ngân hàng trống không có tiền thì sẽ không sao. Thực tế cho thấy, các tài khoản ngân hàng sau khi được thu mua thường không “nằm yên” như người bán nghĩ. Ngay lập tức, chúng bị các đối tượng sử dụng làm công cụ nhận tiền lừa đảo, trung chuyển dòng tiền bất hợp pháp, hoặc phục vụ cho các hoạt động rửa tiền, đánh bạc trực tuyến.

Đáng lo ngại, các giao dịch này thường diễn ra trong không gian mạng, có yếu tố xuyên biên giới, gây khó khăn cho công tác truy vết và xử lý. Khi vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Thời gian qua, lực lượng Công an đã tăng cường điều tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã xử phạt hành chính 2 cá nhân liên quan đến hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới 172 triệu đồng. Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả pháp lý mà người vi phạm phải đối mặt.

Luật sư Nguyễn Văn Hùng - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Cơ quan chức năng khẳng định, việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tay cho tội phạm.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo đó, phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản đến dưới 10 tài khoản.

Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản trở lên.

Đặc biệt nghiêm trọng hơn, nếu hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có số lượng lớn hoặc thu lợi bất chính cao, đối tượng vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù và phạt tiền đến 500 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, cần bảo mật chặt chẽ giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, thông tin tài khoản; không đứng tên mở hộ tài khoản cho người khác. Khi phát hiện các hành vi lôi kéo, dụ dỗ liên quan đến mua bán tài khoản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý.

Việc mua bán tài khoản ngân hàng, nếu không được kiểm soát kịp thời, sẽ tiếp tục là mảnh đất màu mỡ cho các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn cho cả hệ thống tài chính. Đã đến lúc không thể xem nhẹ vấn đề này. Bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng chính là bảo vệ chính mình trước những rủi ro pháp lý và tài chính ngày càng gia tăng.