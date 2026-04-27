Cô gái sinh năm 2003 phải làm việc với công an sau khi chuyển khoản, nhận tiền chứa nội dung này

Linh San | 27-04-2026 - 16:22 PM | Smart Money

Lực lượng Công an thi hành các quyết định tố tụng đối với bị cáo L.T.T.H.

Giao dịch gần 400 triệu đồng với nội dung này, cô gái bị tuyên phạt hơn 4 năm tù giam vì tiếp tay cho đường dây đánh bạc.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, nhiều người trẻ đã vô tình sa chân vào con đường lao lý chỉ vì mong muốn kiếm tiền nhanh chóng. Vụ án một thiếu nữ tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa bị tuyên phạt hơn 4 năm tù giam vì tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ là hồi chuông cảnh tỉnh về những hệ lụy khôn lường từ cờ bạc trực tuyến.

Sự phát triển của Internet và mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng tạo môi trường thuận lợi để tội phạm công nghệ cao thực hiện hành vi phi pháp. Thời gian gần đây, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lôi kéo bởi lợi nhuận trước mắt đã trở thành mắt xích trong các đường dây quy mô lớn.

Điển hình là trường hợp của L.T.T.H (sinh năm 2003, trú tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Dù tuổi đời còn rất trẻ, H đã tham gia làm đại lý cấp dưới cho cổng game đánh bạc trực tuyến “9666club.com”. Để vận hành hoạt động, đối tượng sử dụng các nhóm kín trên Telegram để nhận chỉ đạo từ đối tượng cầm đầu, đồng thời dùng tài khoản cá nhân trên Facebook để quảng bá mã đại lý, lôi kéo hàng chục người tham gia cá cược.

Nhằm che giấu dòng tiền và qua mắt cơ quan chức năng, các giao dịch hoa hồng được ngụy trang dưới những nội dung thanh toán dịch vụ thông thường như “tiền phòng gym”, “tiền vé máy bay”… Chỉ trong thời gian ngắn, L.T.T.H đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 384 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền hoa hồng thực tế mà đối tượng nhận được chỉ khoảng 2,3 triệu đồng.

Hành vi này sau đó đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý. Dù đối tượng cố gắng xóa dấu vết trên mạng xã hội khi đồng bọn bị bắt, nhưng toàn bộ dữ liệu điện tử đã được cơ quan điều tra khôi phục. Căn cứ tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo L.T.T.H mức án 4 năm 3 tháng tù giam.

Theo cơ quan chức năng, đây là cái giá đắt khi một người trẻ đánh đổi tương lai chỉ vì khoản lợi nhuận bất chính rất nhỏ.

Trước thực trạng trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả việc tạo tài khoản hay truy cập các cổng game đổi thưởng. Đồng thời, cần cảnh giác với các lời mời chào “việc nhẹ lương cao”, không tham gia làm đại lý hay quảng bá cho các nền tảng có dấu hiệu cờ bạc, bởi đây có thể bị xem là hành vi đồng phạm.

Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cần bảo mật thông tin cá nhân, không cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng để tránh bị lợi dụng cho mục đích chuyển tiền trái phép. Khi phát hiện các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn trên không gian mạng, người dân cần chủ động tố giác và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh, việc nâng cao cảnh giác và sử dụng mạng xã hội một cách tỉnh táo là yếu tố quan trọng để tránh trở thành nạn nhân hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi﻿

Linh San

TPBank cảnh báo: Làm điều này khiến nhiều người bị chiếm quyền điện thoại và mất sạch tiền trong tài khoản

4 số điện thoại mà ai dùng Vietcombank đều phải cảnh giác

Nhận được tờ tiền 500 nghìn đồng có những dấu hiệu này, người dân phải lập tức báo công an

15:49 , 27/04/2026
Hiểm họa từ việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

12:34 , 27/04/2026
Nhà đầu tư lỗ gần 6 triệu đồng mỗi lượng sau một tuần mua vàng

10:40 , 27/04/2026
Công nghệ đang tái định hình ngành bảo hiểm 2026 như thế nào?

09:13 , 27/04/2026

