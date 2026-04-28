Mẫu câu ‘đắt giá’ nên có trong Giấy vay nợ

Cho vay tiền là một giao dịch dân sự phổ biến, theo đó, bên cho vay giao tiền cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay số tiền đã vay và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Việc cho vay tiền luôn tồn tại một số rủi ro nhất định như người vay tiền không trả, người cho vay tiền không đúng với các quy định của pháp luật hay đòi nợ trái quy định.

Theo đó, người cho vay tiền có thể áp dụng nhưng phương án sau đây để tránh vi phạm pháp luật và tránh bị quỵt nợ khi cho vay tiền:

Nếu người vay đã kết hôn, phải yêu cầu cả hai vợ chồng cùng ký vào giấy vay nợ để xác định đây là nợ chung của vợ chồng. (Ảnh minh họa).

Lập hợp đồng vay bằng văn bản và phải được công chứng, chứng thực

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay, theo Bộ luật Dân sự. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Dù pháp luật không quy định hợp đồng vay phải được lập thành văn bản nhưng để đảm bảo ràng buộc trách nhiệm của các bên, hợp đồng nên được lập thành văn bản. Hợp đồng nên được công chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên cho vay; Trong đó hình thức và chủ thể: "Rõ người, rõ việc"

Chủ thể: Phải ghi đầy đủ thông tin từ CCCD/Hộ chiếu (Số, ngày cấp, nơi cấp), địa chỉ thường trú và địa chỉ cư trú thực tế. Nếu người vay đã kết hôn, phải yêu cầu cả hai vợ chồng cùng ký vào giấy vay nợ để xác định đây là nợ chung của vợ chồng (theo Điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014), giúp việc thi hành án sau này dễ dàng hơn trên tài sản chung.

Nội dung về tiền và mục đích vay: Số tiền ghi rõ cả bằng số và bằng chữ để tránh việc tẩy xóa, sửa chữa.

Xác nhận đã nhận tiền: Đây là điểm mấu chốt. Giấy vay phải có dòng: " Bên vay xác nhận đã nhận đủ số tiền là... ngay sau khi ký giấy này " hoặc có biên nhận chuyển khoản đính kèm. Tránh trường hợp ký giấy vay nhưng tiền chưa giao, bên vay có thể phản bác là hợp đồng vay chưa có hiệu lực thực tế.

Cho vay với lãi suất đúng quy định

Theo điều 468 Bộ luật dân sự 2015, lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

“Điều 468. Lãi suất1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.”

Lãi chậm trả: Cần quy định rõ lãi suất chậm trả (thường bằng 150% lãi suất vay) để tạo áp lực thanh toán đúng hạn.

Lưu ý: Bạn cần biết rằng tuyệt đối không ghi lãi suất vượt quá 5 lần mức quy định của Bộ luật Dân sự để tránh rủi ro bị truy cứu tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" (Điều 201 BLHS).

Ngoài ra, để hợp đồng vay tiền có hiệu lực pháp lý, các bên phải đáp ứng các điều kiện như: có năng lực pháp luật dân sự phù hợp; hoàn toàn tự nguyện thực hiện giao dịch cho vay; mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội...

Nên có tài sản bảo đảm cho khoản vay

Để tránh trường hợp đến thời hạn trả nợ mà người vay cố tình trây ì, không chịu trả nợ thì khi cho vay (thường là những khoản tiền lớn), người cho vay nên yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp tài sản có giá trị thuộc quyền sở hữu của họ để bảo đảm cho khoản vay.

Những tài sản có đăng ký quyền sở hữu, sử dụng (như ôtô, xe máy hoặc quyền sử dụng đất), hai bên cần phải lập hợp đồng thế chấp và công chứng hợp đồng thế chấp.

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP về việc thi hành Bộ luật Dân sự về nghĩa vụ bảo đảm, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 đã cho phép người dân được nhận thế chấp quyền sử dụng đất thay vì chỉ có tổ chức tín dụng như trước đây.

Tuy nhiên, người nhận thế chấp là cá nhân phải lưu ý tới các quy định về công chứng, đăng ký thế chấp. Khi công chứng, các bên sẽ được công chứng viên tư vấn, kiểm tra về các điều kiện để thế chấp quyền sử dụng như đất không tranh chấp, đã được cấp giấy chứng nhận hay quyền sử dụng đất vẫn còn thời hạn cũng như hướng dẫn các thủ tục đăng ký tài sản thế chấp...

Mẫu câu "đắt giá" nên có trong Giấy vay nợ

" Bên vay cam đoan những thông tin về nhân thân và tài sản là hoàn toàn sự thật. Nếu đến hạn không trả, Bên vay đồng ý để Bên cho vay xử lý tài sản hoặc yêu cầu cơ quan pháp luật can thiệp, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm nếu có dấu hiệu tẩu tán tài sản".

Một lưu ý nhỏ cho chúng ta: Trong bối cảnh công nghệ năm 2026, chúng ta phải luôn lưu giữ các bằng chứng kỹ thuật số như tin nhắn Zalo, email xác nhận nợ hoặc ghi âm cuộc gọi giao dịch để củng cố hồ sơ chứng cứ.

Đòi nợ đúng quy định pháp luật

Không phải người vay tiền nào cũng trả tiền đúng hạn theo thỏa thuận, Thực tế cho thấy, ranh giới giữa đòi nợ hợp pháp và không hợp pháp là rất mong manh, nhiều vụ án hình sự liên quan đến đòi nợ không thành đã xảy ra một phần nguyên nhân xuất phát việc hiểu biết pháp luật chưa đầy đủ và chưa biết cách đòi nợ sao cho hợp tình, hợp lý.

Vấn đề giữ giấy tờ tùy thân của người vay tiền

Nhiều trường hợp người cho vay tiền giữ chứng minh nhân dân, căn cước công dân,... của người vay để "làm tin". Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 7 Luật Căn cước công dân 2014, hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước công dân của người khác bị pháp luật nghiêm cấm.

Chỉ có cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền tạm giữ thẻ Căn cước công dân của cá nhân.

Đồng nghĩa với việc cho vay tiền giữ căn cước công dân của người vay là hành vi vi phạm pháp luật.