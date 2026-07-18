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Bắt Nguyễn Văn Lực - kẻ mang xăng đốt xe ô tô nhà hàng xóm

| | Xã hội

Mặc dù ngọn lửa được phát hiện và dập tắt kịp thời nhưng vẫn lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng.

Công an tỉnh Phú Thọ tối 17/7/2026 cho biết vừa Điều tra, bắt giữ đối tượng phóng hỏa đốt xe của hàng xóm do mâu thuẫn cá nhân tại xã Đoan Hùng chỉ sau chưa đầy 1 ngày nhận tin báo.

Trước đó, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 15/7/2026, Công an xã Đoan Hùng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1986, trú tại thôn Làng Cả, xã Đoan Hùng) về việc gia đình phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 19A và xe mô tô biển kiểm soát 19K1 đỗ trong sân nhà bất ngờ bốc cháy. Theo trình báo, khoảng 23 giờ 08 phút cùng ngày, gia đình ông Th. phát hiện phần đuôi xe ô tô bốc lửa. Mặc dù ngọn lửa được phát hiện và dập tắt kịp thời nhưng vẫn lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đoan Hùng đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua hình ảnh camera xác định, khoảng 23 giờ 07 phút cùng ngày có một nam giới đi vào sân nhà ông Th., đặt giẻ dưới gầm xe ô tô, châm lửa rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1983, trú cùng thôn Làng Cả, xã Đoan Hùng) là người thực hiện hành vi phóng hỏa. Sau khi gây án, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú để lẩn trốn. Đến khoảng 15 giờ ngày 16/7/2026, Công an xã Đoan Hùng phối hợp với quần chúng nhân dân phát hiện, khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Lực khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Đối tượng Lực tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Công an xã đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Lực để tiếp tục điều tra theo quy định. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Lực khai nhận do phát sinh mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Th. trong quá trình sinh hoạt nên nảy sinh ý định trả thù.

Đối tượng đã chuẩn bị khoảng 1 lít xăng, mang theo một mảnh vải và bật lửa đến nhà ông Th., đổ xăng dưới gầm xe ô tô rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa sau đó lan sang xe mô tô đỗ bên cạnh, gây hư hỏng cả hai phương tiện.

Hiện Công an xã Đoan Hùng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo mọi hành vi cố ý hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các hộ gia đình nên lắp đặt hệ thống camera an ninh, bố trí khu vực để phương tiện hợp lý nhằm hỗ trợ công tác phòng ngừa, phát hiện và điều tra, xử lý tội phạm khi có vụ việc xảy ra.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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