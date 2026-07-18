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Từ đêm nay, vùng núi trung du Bắc Bộ mưa đỉnh điểm

| | Xã hội

Ngày hôm nay (18/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa giảm trước khi đón mưa lớn đỉnh điểm từ đêm nay đến đêm mai (19/7), với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 250mm. Miền Trung nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều và tối nay.

Đêm qua và sáng sớm nay (18/7), khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 20h ngày 17/7 đến 3h ngày 18/7 có nơi trên 100mm như tại trạm Ka Lăng 2 (Lai Châu) 195.8mm, Mường Tè (Lai Châu) 166.2mm.

Dự ngày hôm nay mưa giảm về cường độ, chỉ còn xuất hiện các đợt mưa rải rác 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Sau đó, từ đêm nay đến đêm 19/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có khả năng hứng chịu mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Sang ngày 20/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ đêm 20/7, mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Do mưa lớn kéo dài liên tiếp nhiều ngày qua, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc khu vực vùng núi và và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

Vùng núi và trung du Bắc Bộ đón mưa đỉnh điểm từ đêm nay (18/7).

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 33-35 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khánh Hoà đến Phú Yên cũ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 32-35 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở khu vực Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, sáng ít mưa, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa rào rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

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