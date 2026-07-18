Điều tra loạt giao dịch trên trang B52, Bùi Đình Tăng SN 1988 và Nguyễn Văn Hậu SN 2000 bị khởi tố

Ngày 17/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can gồm: Bùi Văn Hậu, SN 1988, HKTT thôn Nễ Châu, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Đình Tăng, SN 2000, HKTT thôn Duyên Yên, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên về tội Đánh bạc quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra xác định, Bùi Văn Hậu và Nguyễn Đình Tăng đã sử dụng điện thoại di động có kết nối Internet truy cập website B52 để tham gia đánh bạc trực tuyến dưới hình thức các trò chơi điện tử và mua số lô số đề đổi thưởng với số tiền hàng chục triệu đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng, tránh những hệ lụy pháp lý và hậu quả tiêu cực đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Nam An