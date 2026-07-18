Ra quyết định khởi tố giám đốc công ty xây dựng Bùi Song Hào
Bị can Bùi Song Hào bị khởi tố để điều tra về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.
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Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hào - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 2 có địa chỉ phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận nguồn tin của quần chúng nhân dân phản ánh về việc Trạm trộn bê tông Tuổi Trẻ tại khu Sông Thao, phường Thanh Miếu có dấu hiệu xả, tập kết chất thải ra khu vực ven sông Hồng và khu dân cư xung quanh, Công an phường Thanh Miếu đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh.
Quá trình kiểm tra phát hiện tại khu vực trạm trộn và ven sông Hồng có nhiều bãi tập kết bã bê tông được đổ trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, đất và tác động tiêu cực đến đời sống của người dân trên địa bàn.
Kết quả điều tra xác định chủ cơ sở là Bùi Song Hào - Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng số 2.
Quá trình làm việc, ông Hào không xuất trình được giấy phép hoạt động kinh doanh của trạm trộn bê tông, không có hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định; đồng thời thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên đổ toàn bộ lượng bã bê tông dư thừa sau quá trình sản xuất ra khu vực ven sông Hồng trong thời gian dài.
Khối lượng bã bê tông được xác định lên tới 636.260 kg (hơn 636 tấn) - một con số đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.
Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
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