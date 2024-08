Bắt nữ đối tượng sinh năm 2002 lừa đảo gần 600 triệu đồng của các tiệm vàng bằng ứng dụng làm giả hóa đơn

Đối tượng Trang tại cơ quan công an

Cụ thể, theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 2002, trú Khối phố 6, phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, ngày 29/7/2024, Công an thành phố tiếp nhận đơn trình báo của bà H.T.B.H, chủ một tiệm vàng tại phường An Sơn, TP Tam Kỳ và ông H.V.L, chủ một tiệm vàng tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tổng tài sản là 8 cây vàng có giá trị ước tính khoảng 591.000.000 đồng.

Nhận định sự việc có tính chất rất nghiêm trọng, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, Công an thành phố đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ; khẩn trương xác minh, làm rõ được đối tượng là Nguyễn Thị Thùy Trang (có lai lịch như trên), thu hồi được tài sản là 2 cây vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang đã sử dụng điện thoại thông minh tải và cài đặt ứng dụng làm “giả” các hóa đơn chuyển tiền. Khi đến mua vàng tại các hiệu vàng, đối tượng xin thông tin tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng trên để tạo hóa đơn chuyển tiền “giả” rồi chụp màn hình chuyển qua ứng dụng Zalo cho chủ hiệu vàng, làm chủ hiệu vàng tin là đã thanh toán nên đưa vàng cho đối tượng.

Với thủ đoạn trên, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 8 cây vàng của 2 tiệm vàng nói trên; số vàng lừa đảo được, Trang mang đi bán lấy tiền đánh bạc qua mạng internet.



Vụ việc được Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ.