Bắt nữ giám đốc tự sản xuất mỹ phẩm 'cao cấp' mang thương hiệu riêng

Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.M.H (37 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm .

Trước đó, ngày 6/6, lực lượng công an tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở Công ty TNHH MTV TM & DV Hạnh Nguyễn Beauty (địa chỉ 134-136 Nguyễn Hoàng, do N.T.M. H. làm giám đốc).

Công an kiểm tra cơ sở Công ty TNHH MTV TM & DV Hạnh Nguyễn Beauty.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.300 sản phẩm kem dưỡng da các loại; các khay inox dùng để sang chiết mỹ phẩm ; cùng hơn 3.000 vỏ hộp, bao bì, tem nhãn phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, dù không được cấp phép sản xuất mỹ phẩm, H. vẫn đặt in bao bì, mua kem nền không rõ nguồn gốc về sang chiết, đóng gói dưới thương hiệu riêng.

Kết quả giám định cho thấy sản phẩm “Kem phấn dưỡng trắng da cao cấp chống nắng thế hệ mới Nano Whitening Cream” không đạt các chỉ tiêu chất lượng như công bố.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.