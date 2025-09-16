Bắt "ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc giao dịch lên tới 4.500 tỉ đồng

Ngày 15-9, tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) cho biết cơ quan này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 25 nghi phạm trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang bong88.com.



Tạ Hoàng Minh Cường làm việc với cơ quan công an. Ảnh: M.H.

Trong số nghi phạm 12 người bị điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc, 13 người bị điều tra hành vi Đánh bạc. Tạ Hoàng Minh Cường (30 tuổi, trú phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) được xác định là người cầm đầu, bị tạm giữ để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Ngoài 25 người bị tạm giữ, C02 đang đấu tranh phân loại để xử lý nhiều người khác liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2024, Cường kết bạn qua ứng dụng Telegram với một người nước ngoài để được cấp tài khoản diện "siêu tổng đại lý super" với hạn mức tín dụng 7 triệu điểm (tương đương 70 tỉ đồng) để tổ chức cá độ bóng đá qua trang bong88.com. Trong quá trình hoạt động, Cường thuê 4 người tính tiền thắng - thua và dùng tài khoản ngân hàng để nhận tiền đánh bạc.

Bên cạnh đó, Cường chia nhỏ tài khoản siêu tổng kể trên ra nhiều cấp như master, agent, member để giao cho các nghi phạm khác quản lý và tiếp tục tách nhỏ để giao cho người chơi.

Các nghi phạm cá cược nhiều trận bóng đá ở các giải khác nhau, có nhiều trận cá độ số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Vào thứ 2 hàng tuần, nhóm này thanh toán tiền được - thua qua tài khoản ngân hàng.

Các nghi phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc. Ảnh: M.H.

Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý, C02 xác định từ tháng 11-2024 đến ngày 9-9-2025, tổng số tiền sử dụng để cá cược lên tới 4.500 tỉ đồng.

Trong quá trình phá án, C02 phối hợp cùng các cục nghiệp vụ liên quan triệu tập 31 người, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm ở TP Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình và Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền 1 tỉ đồng, 1 xe ô tô, 41 điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo C02, đây là đường dây có tổ chức chặt chẽ, các nghi phạm có nhiều tiền án, tiền sự, am hiểu công nghệ thông tin và thường xuyên di chuyển, gây khó khăn cho quá trình đấu tranh. Tuy nhiên, sau một tháng tập trung xác minh, C02 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cùng những người có liên quan.