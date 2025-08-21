Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam

21-08-2025 - 09:31 AM | Xã hội

Sau gần 3 ngày trốn khỏi Trại giam số 6, Bộ Công an, phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bị bắt giữ.

Sáng 21-8, thông tin từ một lãnh đạo xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết các lực lượng chức năng đã bắt được Trần Ngọc Hòa, phạm nhân trốn khỏi trại giam trước đó. Phạm nhân Hòa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn gần khu vực trại giam.

Bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam- Ảnh 1.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bị bắt giữ. Ảnh: MXH

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 18-8, phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê quán xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An) trốn khỏi nơi giam giữ.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị kết án 12 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản". Từ ngày 1-12-2021, phạm nhân Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6, Bộ Công an đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An. Ngày 18-8-2025, phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam. Theo quyết định truy nã của Giám thị trại giam số 6, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6 m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1 cm.

Bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi trại giam- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp, truy bắt phạm nhân Trần Ngọc Hòa.

Theo Đức Ngọc

Người lao động

