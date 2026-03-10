Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Phạm Văn Hoàng sinh năm 1989

10-03-2026 - 13:59 PM | Xã hội

Đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng bị một người dân phát hiện khi đang đi bộ quanh khu vực nhà trọ và lập tức báo công an.

Ngày 9/3, Công an phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1989, ngụ xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản .

Trước đó, Phạm Văn Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã.

Được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an phường Tam Phước vừa bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng (sinh năm 1989, ngụ xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản .

Trước đó, Phạm Văn Hoàng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã.

Đối tượng Hoàng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 2/2026, một người dân khi đến làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Tam Phước đã nhìn thấy quyết định truy nã đối tượng Phạm Văn Hoàng được niêm yết tại bảng tin của cơ quan nên đã chụp lại hình ảnh cùng đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Đến khoảng 15 giờ ngày 8/3, khi đi qua khu vực tổ 11A, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, người này phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ quanh khu vực nhà trọ có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng truy nã nên đã báo cho Công an phường Tam Phước để tiến hành xác minh.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt kiểm tra, xác minh và xác định người thanh niên trên chính là đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng nên đã tiến hành bắt giữ theo quy định của pháp luật.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

