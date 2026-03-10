Quy định mới về CMND 9 số từ ngày 15/3 tới đây

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-03-2026 - 11:33 AM | Xã hội

Từ ngày 15/3, quy định mới cho phép tích hợp thông tin số CMND 9 số trên thẻ căn cước và ứng dụng VNeID.

Với quy định trên, người dân sẽ không còn phải cung cấp giấy xác nhận số CMND cũ khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch.

Theo đó, từ ngày 15/3, Nghị định 58/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 70/2024 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước.

Từ 15/3, số CMND 9 số sẽ được tích hợp trên VNeID (Ảnh: Công an Thanh Hoá).

Khoản 7 Điều 5 Nghị định 58 đã sửa đổi Điều 12 về xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân tại Nghị định 70/2024, cụ thể như sau:

Thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy".

Như vậy, từ 15/3, Nghị định 58 bổ sung thêm phương thức tích hợp mới. Cụ thể, các thông tin này không chỉ được mã hóa trong mã QR mà còn được tích hợp trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước và trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Đặc biệt, quy định mới nêu rõ không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá

Theo Duy Anh

