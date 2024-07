Bắt Phó Chủ tịch huyện; khởi tố Phó Trưởng phòng, chuyên viên, công chức địa chính,...

Khởi tố Phó Chủ tịch huyện Hướng Hóa Lê Quang Thuận

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 11/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định khởi tố bị can Lê Quang Thuận (sinh năm 1974, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa).

Bị can Lê Quang Thuận là Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đồng thời Cơ quan Công an cũng thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Lê Quang Thuận.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Lê Quang Thuận đã có hành vi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 7 tỷ đồng phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Phó Trưởng phòng, chuyên viên, công chức địa chính

Trước đó, theo hồ sơ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, vào ngày 19/6/2024, Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can, gồm;

- Bị can Vương Viết Thắng, Phó phòng tài nguyên và môi trường huyện Hướng Hóa;

- Bị can Dương Phúc Hiếu, chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện Hướng Hóa;

- Bị can Trần Nhật Hoàng, nguyên Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa;

- Bị can Lê Khánh Vũ, công chức địa chính thị trấn Khe Sanh.

Cả 4 bị can cùng bị khởi tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.



Kỷ luật cách chức Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch huyện Hướng Hóa Lê Quang Thuận

Trong một diễn biến liên quan, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị họp xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Quang Thuận.

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy đồng chí Lê Quang Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Quang Thuận bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.