Bắt phó giám đốc công ty mua giấy tờ giả để tham gia đấu thầu

Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với ông Huỳnh Văn Cán (SN 1960; trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và ông Đàng Thanh Ẩn (SN 1985; trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đọc quyết định khởi tố đối với ông Huỳnh Văn Cán. Ảnh: CA



Ông Huỳnh Văn Cán là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Hưng Nhân, có trụ sở tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Từ năm 2019 đến nay, công ty này đã tham gia đấu thầu và trúng gói thầu thi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở tại tỉnh Ninh Thuận.

Dưới sự chỉ đạo của ông Cán, ông Đàng Thanh Ẩn, nhân viên kỹ thuật và là chỉ huy trưởng công trình của công ty, đã lấy thông tin một số người trong tổ, đội thi công rồi liên hệ mua các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận giả trên mạng xã hội để tập hợp đưa vào hồ sư dự thầu, gồm: 10 giấy chứng nhận an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh môi trường; 13 chứng chỉ đào tạo nghề với giá từ 800 – 1.200 ngàn đồng/1 chứng chỉ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã ra quyết định tạm giam đối với bị can Huỳnh Văn Cán và quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Đàng Thanh Ẩn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.