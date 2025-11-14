Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam 1 cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ

14-11-2025 - 07:17 AM | Tài chính - ngân hàng

Cựu giám đốc Ngân hàng Oceanbank Chi nhánh Cần Thơ cùng 2 cán bộ cấp dưới vi phạm quy định về cho vay, gây thiệt hại cho ngân hàng 35,6 tỉ đồng.

Tối 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng là cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank), Chi nhánh Cần Thơ về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Bắt tạm giam 1 cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Quốc Trưởng

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1975; nguyên giám đốc), Huỳnh Quốc Huy (SN 1976; nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh), Phạm Vũ Huy (SN 1986; nguyên chuyên viên kinh doanh, Phòng Kinh doanh khách hàng).

Theo điều tra, Phạm Vũ Huy được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, tiến hành kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa không chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến không phát hiện công ty này nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Bắt tạm giam 1 cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ- Ảnh 2.

Lực lượng công an thực hiện các quyết định tố tụng đối với bị can Huỳnh Quốc Huy

Sau khi kiểm tra, thẩm định tài sản của khách hàng, ngày 31-3-2014, Phạm Vũ Huy lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân trình Huỳnh Quốc Huy và Trưởng ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỉ đồng.

Đối với Huỳnh Quốc Huy, với vai trò Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng, được giao phối hợp kiểm tra hàng hóa đảm bảo thế chấp nhưng cũng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để lọt sai phạm trong quá trình thẩm định.

Bắt tạm giam 1 cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Cần Thơ- Ảnh 3.

Lực lượng công an thực hiện các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Vũ Huy

Về phần Nguyễn Quốc Trưởng đã không kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình thẩm định của cấp dưới, mà vẫn ký duyệt cho vay, dẫn đến việc ngân hàng giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa 10,53 tỉ đồng.

Hậu quả, OceanBank Chi nhánh Cần Thơ bị thiệt hại 35,6 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.

Theo Ca Linh

Người lao động

