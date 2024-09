Chiều ngày 17/9, Công an phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với Ngô Đức Giang (43 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, đồng thời công an tiếp tục điều tra làm rõ một số hành vi khác.

Ngô Đức Giang là đối tượng đập kính ô tô, dùng mỏ lết đánh người sau va chạm giao thông xảy ra vào ngày 15/9 trên đường Kha Vạn Cân, KP13, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, theo xác minh ban đầu của Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Đức, vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 15/9, anh Nguyễn Ngọc S. (SN 1989, quê phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe ô tô hiệu Mitsubishi loại Jolie, biển số: 47A chở chị Nguyễn Thị B. T. (SN 1994, thường trú: thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức.

Đối tượng Ngô Đức Giang tại công an - Ảnh: SGGP

Khi xe lưu thông đến trước địa chỉ nhà 130/2, đường Kha Vạn Cân, KP13, phường Hiệp Bình Chánh (gần nút giao với đường Phạm Văn Đồng) thì anh S. điều khiển xe lấn qua phần đường làm cho ôtô BKS 59G-596.59 do Ngô Đức Giang điều khiển, chạy hướng ngược lại không di chuyển được nên dẫn đến việc Giang bức xúc, có lời qua tiếng lại với anh S.

Trong lúc cãi vã, Giang bực tức xuống xe đi đến chỗ xe của anh S., thấy cửa kính trước bên trái đang mở nên dùng tay phải đánh vào người anh S. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng 2 tay bẻ kính cửa xe bên trái phía trước của anh S.

Sau khi hành hung và hủy hoại tài sản của người khác, Giang quay lại chỗ ôtô của mình mở cửa lấy chiếc mỏ lết để phía dưới chân của ghế tài xế làm hung khí.

Ngô Đức Giang đập cửa kính để hành hung tài xế khiến nhiều người bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Lúc này, thấy Giang có hành động quá côn đồ, anh S. và chị T. liên tục van xin nhưng đối tượng vẫn không buông tha mà dùng chiếc mỏ lết làm hung khí đánh vào cằm, bụng, chân, tay của anh S. liên tiếp. Sau đó, Giang lên xe rời đi trước sự bức xúc của nhiều người đi đường. Bước đầu, công an xác định anh S. bị thương nhẹ.

Người đi đường bức xúc đã quay clip lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau đó, Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xác minh làm rõ.