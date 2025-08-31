Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng Nguyễn Văn Khiêm

Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm, sinh năm 1984, trú tại: xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Khiêm để tạm giam

Trước đó, năm 2017 Nguyễn Văn Khiêm là cán bộ ngân hàng có chi nhánh huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Khiêm đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 1,1 tỷ đồng của nhiều người dân trú tại xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Khiêm đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết và nghỉ việc tại ngân hàng rồi đi khỏi địa phương. Tháng 10/ 2024, sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 28/8/2025 lực lượng chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để khởi tố Nguyễn Văn Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Văn Khiêm đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La. Đồng chí Đại úy Lò Văn Trường – Phó Đội trưởng, Điều tra viên, số điện thoại 0359.989.578 để được hỗ trợ giải quyết.