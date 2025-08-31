Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng Nguyễn Văn Khiêm

31-08-2025 - 13:17 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Khiêm đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng tiền của nhiều người.

Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khiêm, sinh năm 1984, trú tại: xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng Nguyễn Văn Khiêm- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Khiêm để tạm giam

Trước đó, năm 2017 Nguyễn Văn Khiêm là cán bộ ngân hàng có chi nhánh huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Khiêm đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền 1,1 tỷ đồng của nhiều người dân trú tại xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Khiêm đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết và nghỉ việc tại ngân hàng rồi đi khỏi địa phương. Tháng 10/ 2024, sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 28/8/2025 lực lượng chức năng đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để khởi tố Nguyễn Văn Khiêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Văn Khiêm đề nghị liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La. Đồng chí Đại úy Lò Văn Trường – Phó Đội trưởng, Điều tra viên, số điện thoại 0359.989.578 để được hỗ trợ giải quyết.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Chân dung Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung Nổi bật

Đà Nẵng chi trả hơn 300 tỷ đồng quà Tết Độc lập trước ngày 2/9

Đà Nẵng chi trả hơn 300 tỷ đồng quà Tết Độc lập trước ngày 2/9 Nổi bật

Tạm giữ đối tượng dùng đòn gánh đánh gãy tay phó trưởng công an xã

Tạm giữ đối tượng dùng đòn gánh đánh gãy tay phó trưởng công an xã

10:52 , 31/08/2025
Hà Nội bắt đầu tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp 2/9

Hà Nội bắt đầu tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp 2/9

09:56 , 31/08/2025
Khởi tố nguyên nữ kế toán Phạm Thị Thanh Hà

Khởi tố nguyên nữ kế toán Phạm Thị Thanh Hà

09:06 , 31/08/2025
Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 do Việt Nam sản xuất có gì đặc biệt?

08:32 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên