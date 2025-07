Ngày 24/7, Công an xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Hòa Hợp (41 tuổi, xã Thạnh An, TP Cần Thơ) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hiện trường vụ Trộm cắp tài sản tại Trạm thu phát sóng Mobifone (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trước đó, vào khoảng 16h23' ngày 11/7, một chuyên viên của văn phòng Mobifone trình báo về việc nhận được tín hiệu báo động từ camera giám sát, phát hiện 1 đối tượng lạ mặt đi vào Trạm thu phát sóng Mobifone tại thôn 11, xã Nhân Cơ sau đó trộm cắp các linh kiện điện tử. Giá trị tài sản thiệt hại trị giá khoảng 66 triệu đồng.

Vụ việc đã khiến trạm phát sóng bị gián đoạn hoạt động trong nhiều giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sóng điện thoại và Internet tại một số khu vực lân cận, nhất là tại các điểm trường, trạm y tế và hộ gia đình sử dụng dịch vụ của MobiFone.

Tang vật của vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Hơn 1 ngày sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Đinh Hoà Hợp khi đang lẩn trốn tại xã Kiến Đức, thu giữ 1 xe mô tô, 3 biển kiểm soát xe mô tô, 2 giàn máy điều hòa và 12 bình ắc quy các loại. Hợp là đối tượng đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Tại cơ quan công an, Hợp khai nhận vào tháng 1/2025 sau khi chấp hành xong án phạt tù, do không có tiền tiêu xài nên đã đến các trạm thu phát sóng của nhà mạng Mobifone để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm được số linh kiện điện tử thì Hợp đem đi bán tại điểm thu mua phế liệu.

Ngoài ra, Hợp khai nhận bản thân còn gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã Kiến Đức, Quảng Tín. Ước tính tài sản thiệt hại khoảng 244 triệu đồng.