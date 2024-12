Bắt tạm giam, khám xét chỗ ở Trương Hoàng Vũ

Tối 26/12, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Trương Hoàng Vũ (SN 1982, trú khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) để điều tra về tội Xâm phạm chỗ ở của người khác, quy định tại Khoản 2, Điều 158 Bộ luật Hình sự. Các lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin điều tra trước đó, ngày 12/6/2024, UBND thị trấn Phú Thứ nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân về việc ngày 24/7/2020, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc T. và bà Nguyễn Thị P. đã trúng đấu giá ngôi nhà cấp 4 gắn với diện tích đất hơn 600m2 tại khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, là tài sản được bán đấu giá để thi hành bản án dân sự của TAND tỉnh Phú Yên.

Đối tượng Trương Hoàng Vũ - Ảnh: CA Phú Yên

Trương Hoàng Vũ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến bản án dân sự này, đã tự ý vào ngôi nhà trên để ở. Tổ công tác của UBND thị trấn Phú Thứ đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động Vũ trả nhà, đất cho vợ chồng ông T. nhưng Vũ không chấp hành.

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Hòa đã tiến hành kiểm tra, củng cố tài liệu, chứng cứ xác định Vũ có hành vi chiếm giữ, cản trở trái pháp luật, không cho vợ chồng ông T. vào chỗ ở của họ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Được biết, Trương Hoàng Vũ là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Không chấp hành án, quy định tại Khoản 1 Điều 380 Bộ luật hình sự vì không chấp hành bản án dân sự nói trên của TAND tỉnh Phú Yên. Sau khi ra tù, Vũ không ăn năn, hối cải mà tái diễn những hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tục trở về ngôi nhà trên chiếm giữ trái pháp luật.