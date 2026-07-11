Một số cựu điều tra viên và kiểm sát viên tư vấn, giúp bị can thành bệnh nhân tâm thần

Nữ kiểm sát viên tư vấn cho bị can

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 57 bị can phạm tội trong vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy;…” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, một số địa phương.

Trong vụ án này, ngoài vợ chồng bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và Lê Văn Đông (SN 1978), được xem là chủ mưu, cầm đầu “thao túng” mọi hoạt động của Viện pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều trường hợp là cựu cán bộ công an, kiểm sát viên “giúp sức” cho nhóm bị can né tránh việc bị xử lý.

Cụ thể, bị can Dương Thị Hòa (nguyên là Kiểm sát viên thuộc Viện KSND quận Thanh Xuân cũ, Hà Nội) đã gặp gỡ, hướng dẫn Nguyễn Thị Mai Anh thực hiện các hành vi nhằm can thiệp, tác động vào sự thật khách quan kết quả điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, mà Mai Anh cùng Lê Văn Đông là bị can.

Theo cơ quan điều tra, Hòa vì động cơ vụ lợi cá nhân đã làm trái quy định mà Kiểm sát viên không được làm như: “Tư vấn cho người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết vụ án, vụ việc không đúng quy định pháp luật; tiếp bị can, bị cáo, đương sự trong vụ án mình có thẩm quyền giải quyết”.

Hành vi của Dương Thị Hòa cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị khởi tố.

Cán bộ điều tra được đối tượng 'tâm thần' tổ chức cho đi nghỉ dưỡng

Trường hợp thứ hai là Phạm Minh Tuấn, cựu điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, được giao thụ lý chính vụ án liên quan bị can Nguyễn Thị Mai Anh.

Kết luận xác định, Tuấn biết Mai Anh đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra thu thập được thể hiện Tuấn có các cuộc gặp gỡ, giao lưu với Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông tại các địa điểm không thuộc Cơ quan điều tra hoặc Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Ngoài ra, Tuấn còn được Mai Anh tổ chức cho đi nghỉ dưỡng tại khu du lịch, khách sạn Caravelle Sài Gòn và khách sạn Ngọc Lan Đà Lạt mà không phải chi trả kinh phí hơn 11,6 triệu đồng; cho hưởng lợi số tiền 48 triệu đồng; hưởng lợi 1 bì thư có chứa 5 - 10 triệu đồng và 1 chai rượu khi Mai Anh đến nhà Tuấn ngày 1/1/2025.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Phạm Minh Tuấn cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trường hợp thứ ba là Lê Văn Thưởng, cựu điều tra viên công tác tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, được phân công điều tra vụ án do Bùi Thị Thanh Thủy - bị can phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. CQĐT xác định Thưởng có hành vi đưa cho bị can Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) 100 triệu đồng; cho Dương Văn Biết 100 triệu đồng và Dương Văn Lương 50 triệu đồng, để làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho Thủy được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc không đúng thực trạng bệnh.

Vẫn theo CQĐT, mặc dù Lê Văn Thưởng khai báo gian dối nhằm chối tội, tuy nhiên căn cứ lời khai của 3 bị can Trần Văn Trường, Dương Văn Biết, Dương Văn Lương và tài liệu chứng cứ thu thập được, đủ cơ sở xác định hành vi của Thưởng cấu thành tội “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Trường hợp thứ tư là Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ thực hiện công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của Công an TP Hà Nội) bị xác định có hành vi nhận hối lộ.

Kết luận điều tra thể hiện, Tuấn giới thiệu cho bị án Nguyễn Thị Hồng Vân đi gặp người để 'chạy' bệnh án nhằm làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho Vân. Còn bị án Vân khai có vài lần cho Tuấn số tiền từ 5 -10 triệu đồng.