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Bắt tạm giam nam sinh đại học năm nhất Nguyễn Trọng Khánh SN 2007

| | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Khánh (SN 2007), sinh viên năm nhất, để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái sinh năm 2014 quen qua mạng xã hội.

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Khánh, SN 2007, trú tại: Thôn Nam Vang, xã Hà Bắc, TP. Hải Phòng về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Trọng Khánh hiện đang là sinh viên năm nhất tại một trường Đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Khoảng đầu tháng 5/2026, qua mạng xã hội Khánh quen biết với cháu T.H.T, sinh ngày: 14/8/2014 (là người dưới 12 tuổi). Khoảng 1 tháng sau thì cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương.

Hình ảnh Nguyễn Trọng Khánh tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Vào sáng ngày 16/6/2026, T. đi xe ôm đến phòng trọ của Khánh tại thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, cho rằng hai bên có tình cảm yêu đương nên quan hệ tình dục tự nguyện là không vi phạm pháp luật, Khánh đã thực hiện quan hệ tình dục với T.

Ngày 17/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Khánh về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan CSĐT, đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bạo lực tình dục và phòng, chống bạo lực tình dục đặc biệt là đối với người dưới 16 tuổi.

Đối với gia đình cần nâng cao nhận thức của các bậc làm cha mẹ trong gia đình đối với quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em là vô cùng quan trọng; quan tâm sâu sát đến con cái đang trong độ tuổi dậy thì, bởi đây là độ tuổi có nguy cơ cao trở thành nạn nhân trong các vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đặc biệt quan tâm đến các mối quan hệ trên mạng xã hội, các nguồn thông tin "xấu, độc" trên môi trường không gian mạng.

Đối với nhà trường cần đề cao vai trò của nhà trường trong việc giáo dục ý thức tôn trọng quyền trẻ em bao gồm các quyền cơ bản được đề cập trong Luật Trẻ em năm 2016 và phổ biến các quy định của pháp luật hình sự về các hành vi nguy hiểm cho xã hội và các ví dụ điển hình về tội phạm để các em tự biết cách bảo vệ mình trước các nguy cơ xâm hại.

Đối với xã hội cần bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ, nhất là trẻ em gái để tự bảo vệ mình, chủ động phòng ngừa hành vi xâm hại tình dục của đối tượng phạm tội.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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