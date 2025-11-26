Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Dương Văn Lương

26-11-2025 - 06:26 AM | Xã hội

Dương Văn Lương (nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội gần đây đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Dương Văn Lương (SN 1962; thường trú tại: xã Thường Tín, TP Hà Nội; nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) về tội Nhận hối lộ.

Bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Dương Văn Lương- Ảnh 1.

Bị can Dương Văn Lương nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: VTV

Bắt tạm giam nguyên Phó Viện trưởng Dương Văn Lương- Ảnh 2.

Bị can Dương Văn Lương. Ảnh: Công an TP HN

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương trong đó có Dương Văn Lương đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) vẫn được tự do ra ngoài, điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy.

Thủy khai nhận bản thân không bị tâm thần nhưng đối tượng đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương (thời điểm đó là Phó viện trưởng) để có kết luận giám định bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra xác định, Dương Văn Lương và các thành viên Hội đồng giám định đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Hiện, CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

