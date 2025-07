Bắt tạm giam Phan Văn Quyền sinh năm 1996

Ngày 19/7, Công an xã Hòa Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết vừa nhanh chóng bắt giữ một đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 9h10 17/7, Công an xã Hoà Tiến nhận đơn trình báo của anh Trần Văn Trường (SN 199 trú Gò Hà, xã Hoà Tiến, Đà Nẵng) về việc vào khoảng 8h00 ngày 16/7, nhà anh Trường bị kẻ gian đột nhập cậy cửa đột nhập trộm cắp tài sản gồm 01 heo đất màu vàng, bên trong có khoảng 01 triệu đồng tiền mặt, 02 bao lì xì bên trong có khoảng 03 triệu, 01 máy tính màu xám, nhãn hiệu Hanet T432, 01 điện thoại iPhone Plus, tổng thiệt hại 10 triệu đồng.

Đối tượng Quyền khi bị bắt. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Đối tượng Quyền tại cơ quan công an. Ảnh: CA TP Đà Nẵng

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã đã tiến hành xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình truy xét đến khoảng 21h30 ngày 17/7, Công an xã Hoà Tiến bắt giữ đối tượng Phan Văn Quyền (SN 1996, Trú Phú Thuận, Đà Nẵng) là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên, thu giữ được 01 máy tính màu xám, 01 điện thoại iphone Plus, 01 cái xà peng bằng kim loại tiền mặt 930 nghìn đồng.

Sau đó, Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Quyền.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.