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Bắt tạm giam Phó Viện trưởng thuộc Đại học Trưng Vương

| | Xã hội

Lợi dụng chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương, Nguyễn Văn Năm đã tạo điều kiện cho Phạm Quốc Dương quản lý đào tạo lớp đại học chuyên ngành, từ đó Dương thực hiện các hành vi chiếm đoạt 3 tỷ đồng và làm giả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của trường nhằm đối phó với những người đã nộp tiền.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Đại học Trưng Vương, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1982, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Bị can Nguyễn Văn Năm, cựu Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương (thứ 2 từ trái sang) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Việt Hoàng

Quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2019 đến năm 2025, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2018 đến tháng 6/2022, bị can Nguyễn Văn Năm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công nghệ và hợp tác đào tạo thuộc Trường Đại học Trưng Vương.

Lợi dụng cương vị này, ông Năm đã cố ý thực hiện nhiệm vụ vượt quá quyền hạn, tạo điều kiện cho bị can Phạm Quốc Dương (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội) quản lý đào tạo lớp đại học chuyên ngành Luật Kinh tế, hệ vừa làm vừa học tại khu vực tỉnh Hà Giang cũ.

Từ sự hậu thuẫn trên, Phạm Quốc Dương đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để thu tiền lệ phí đầu vào và học phí của nhiều thí sinh với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Thay vì nộp về trường theo quy định, Dương chiếm đoạt toàn bộ số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến tháng 2/2025, để che giấu hành vi phạm tội, Dương tiếp tục làm giả Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Đại học Trưng Vương nhằm đối phó với những người đã nộp tiền.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các bị can cùng những cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Đức Anh

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