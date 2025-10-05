Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam shipper Lê Minh Nhân

05-10-2025 - 20:45 PM | Kinh tế số

Lê Minh Nhân (30 tuổi, ngụ xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) bị bắt để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Ngày 5-10, Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Nhân (30 tuổi, trú tại xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 13-11-2024 đến 28-6-2025, Nhân làm việc theo hợp đồng cho Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Tây Nguyên. Trong khoảng thời gian này, Nhân được giao nhiệm vụ làm nhân viên giao hàng tại điểm kinh doanh Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột.

Bắt tạm giam shipper Lê Minh Nhân- Ảnh 1.

Lê Minh Nhân tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Công việc của Nhân là thay mặt công ty chuyển phát hàng hóa, đồng thời thu tiền cước, phí và các khoản phát sinh khác từ khách hàng rồi bàn giao đầy đủ về cho công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhân đã lợi dụng vị trí công việc để chiếm đoạt tiền thu hộ, tổng cộng hơn 67 triệu đồng từ 28 đơn hàng đã giao.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và Pháp luật

