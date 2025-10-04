Bắt tạm giam "thầy giáo" Nguyễn Mạnh Tuân

Xây dựng hình tượng "người thầy nhân ái, hết lòng vì người khó khăn"

Tối 3/10, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986), trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan công an (Ảnh: Bộ Công an).

Đây là đối tượng từng tạo dựng hình ảnh "người làm việc thiện" trên mạng xã hội nhưng thực chất lại dùng chiêu trò kêu gọi từ thiện để trục lợi.

Những bài viết kêu gọi ủng hộ được viết bằng giọng điệu chân thành, những bức ảnh trao quà, tặng tiền cho người yếu thế được lan truyền như minh chứng cho một tấm lòng trong sáng.

Hình tượng "người thầy nhân ái, hết lòng vì người khó khăn" ấy đã khiến hàng nghìn lượt theo dõi tin tưởng, hàng trăm nhà hảo tâm sẵn sàng chuyển tiền. Nhưng đằng sau lớp vỏ đạo đức và tử tế ấy, Tuân đã toan tính, chiếm đoạt, biến lòng tin thành công cụ để thỏa mãn lợi ích cá nhân.

Trước đó vào ngày 23/9, Công an tỉnh nhận đơn tố giác từ chị H.T.G. (trú tại phường Điện Biên Phủ) về việc đã nhiều lần chuyển tiền ủng hộ từ thiện vào tài khoản cá nhân của Tuân khi thấy Tuân đăng bài kêu gọi hướng đến các hoạt động thiện nguyện trên Facebook.

Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không. Ngay sau khi nhận đơn tố giác, cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra.

Chỉ trao một phần nhỏ tiền từ tiện cho người khó khăn

Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12/2016, Tuân dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook (Nguyễn Mạnh Tuân có tích xanh, Nguyễn Tuân với hơn 149.000 người theo dõi, và Lãng tử Tây Bắc), cùng nhiều số tài khoản ngân hàng cá nhân.

Trên các nền tảng này, Tuân liên tục đăng tải hình ảnh, câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh để khơi gợi lòng trắc ẩn, kêu gọi sự ủng hộ. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Từ tháng 2 đến tháng 8/2025, đối tượng đã lợi dụng 7 trường hợp (1 ở Sơn La, 6 ở Điện Biên), chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Với hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi từ thiện của Tuân.

Ngày 30/9, qua quá trình vận động của Công an tỉnh Điện Biên, Nguyễn Mạnh Tuân đã tự nguyện ra trình diện để đầu thú và thành khẩn khai báo với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng (Ảnh: Công an Điện Biên).

Trước đó, báo Lao động đưa tin, Nguyễn Mạnh Tuân bắt đầu có các hoạt động kêu gọi từ thiện khoảng gần 10 năm trước. Năm 2017, Nguyễn Mạnh Tuân đã bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến đăng tải thông tin sai sự thật về em bé mồ côi chui trong ống cống.

Trong gần 10 năm qua, đối tượng đã kêu gọi hàng trăm vụ từ thiện liên quan đến các hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Tuân thường không công khai số tiền được các nhà hảo tâm đóng góp, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch trong các hoạt động từ thiện của đối tượng.