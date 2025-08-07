Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Văn Hiếu

07-08-2025 - 11:18 AM | Xã hội

Lê Văn Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hiếu (47 tuổi, trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nay là xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Bắt tạm giam thuyền trưởng Lê Văn Hiếu- Ảnh 1.

Cán bộ công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lê Văn Hiếu (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, ngày 25/2, Lê Văn Hiếu làm thuyền trưởng tàu cá KG-95542-TS chở theo 8 ngư dân, cùng đi với một tàu cá khác do N.V.K. (31 tuổi, trú tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nay là phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng và 3 ngư dân khác, khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Thái Lan thì bị lực lượng hải quân Thái Lan phát hiện, truy đuổi.

Tàu của Lê Văn Hiếu đã chạy thoát về Việt Nam, trong khi tàu do N.V.K. điều khiển và 3 ngư dân bị bắt giữ, bàn giao cho Cảnh sát huyện Khlong Yai, tỉnh Trạt, Thái Lan để điều tra, xử lý và tạm giam đến nay.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

Qua đó, khuyến cáo ngư dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, thực hiện tốt khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển và góp phần gỡ "thẻ vàng" đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

