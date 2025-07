Bắt Tẩn Quang Huy trong một chuyên án lớn

Sáng 8/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện băng nhóm tội phạm chuyên ghép hình người dân, cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức vào ảnh và video nhạy cảm để tống tiền. Trong đó, có nạn nhân bị cưỡng đoạt hàng tỷ đồng.

Ổ, nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Từ ngày 26/2 - 3/3, Ban Chuyên án triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng liên quan trú tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh, đồng thời vận động 5 đối tượng ra đầu thú. Đây là giai đoạn đầu đấu tranh với số đối tượng trong nước.

Từ giai đoạn phá án trong nước, Ban Chuyên án đã phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng và dần làm rõ từng mắt xích, điểm mấu chốt để phá án. Tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành phá án tại sào huyệt của ổ, nhóm tội phạm này ở Campuchia.

Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo phá án tại khu vực biên giới Campuchia (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Qua công tác trinh sát, Ban Chuyên án xác định tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 đối tượng đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Từ ngày 6 - 7/4, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia triệu tập, bắt giữ Tẩn Quang Huy, Tấn Tuấn Anh (cùng trú tại Lào Cai) và Vũ Đình Nhân (quê Ninh Bình).

Lực lượng chức năng Campuchia phối hợp truy bắt, đấu tranh, bàn giao các đối tượng liên quan (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Ban Chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này, đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại.

Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) để tránh sự kiểm tra, phát hiện.

Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.