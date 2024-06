Bắt tay DKSH và chuỗi nhà thuốc An Khang, "ông lớn" Hàn Quốc LG Vina muốn kiếm 300 tỷ từ thị trường chăm dóc da tại Việt Nam

Theo báo cáo từ Euromonitor, doanh thu của ngành hàng Chăm sóc da ở thị trường Việt Nam là 250 triệu USD.

Thống kê trên sàn thương mại điện tử lớn cho thấy ngành hàng chăm sóc sắc đẹp năm 2023 có doanh thu hơn 37,5 nghìn tỷ đồng, trong đó hơn 10 nghìn tỷ đồng doanh thu đến từ các sản phẩm chăm sóc da mặt. Doanh thu ngành hàng này dự báo còn tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Báo cáo của Inkwood cũng dự báo ngành chăm sóc da tại Việt Nam ước tính sẽ đạt hơn 1.344 triệu USD vào năm 2028. Sự tăng trưởng của ngành chăm sóc da được cho rằng đến từ hai yếu tố: nhu cầu gia tăng cho các sản phẩm dành cho da nhạy cảm và sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cá nhân của người tiêu dùng Việt.

Để đón đầu sự tăng trưởng trong ngành chăm sóc da này tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã và đang có những chiến lược hợp tác và kế hoạch lâu dài. Đơn cử, nhìn thấy tiềm năng rất lớn của thị trường chăm sóc da tại Việt Nam, LG Vina – đơn vị thành viên thuộc "ông lớn" Hàn Quốc LG - đã lên kế hoạch mở rộng và gia tăng nhận diện thương hiệu cho Physiogel thông qua sự hợp tác với Tập đoàn DKSH Việt Nam.

Thông tin trên được ông Kim Kyung Hyo, Giám đốc bộ phận HDB (hóa mỹ phẩm), Tập đoàn LG Vina chia sẻ tại buổi họp báo về sự chuyển dịch của thị trường dược mỹ phẩm, ngành hàng chăm sóc sức khỏe tại Tp.HCM mới đây.

Cụ thể, tháng 3/2024 vừa qua, DKSH đã trở thành đối tác của LG Vina cho dòng dược mỹ phẩm cao cấp Physiogel mà Tập đoàn LG Household an Health Care mua lại năm 2000. Sự hợp tác này được cho là chiến lược trong kế hoạch phát triển thương hiệu nhằm mang Physiogel gần hơn với người tiêu dùng Việt qua các kênh như chuỗi nhà thuốc , chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cũng như nền tảng mua sắm trực tuyến…

"Ước tính doanh thu trong năm nay sẽ là 20 tỷ, và kỳ vọng con số doanh thu cho Physiogel là 300 tỷ vào năm 2029. Hiện tại DKSH và LG Vina chỉ mới bắt đầu hợp tác 1 tháng thôi, bắt đầu xuất hiện trên các kênh phân phối, dự tính sẽ lấp đầy hơn vào 6 tháng cuối năm", ông Kim Kyung Hyo cho biết.

Trong đó, DKSH theo giới thiệu là nhà cung cấp Dịch vụ Phát triển Thị trường, hỗ trợ các công ty có nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam thông qua mạng lưới toàn cầu. Tại Việt Nam, DKSH hoạt động trong 4 ngành hàng chính: Hàng Tiêu dùng, Chăm Sóc Sức Khoẻ, Nguyên Liệu Hoá Chất và Kỹ Thuật Công Nghệ.

Chia sẻ thêm về tiềm năng thị trường chăm sóc da, đại diện LG Vina cho biết trước hết phải nhìn từ việc thay đổi ngoại hình của người Việt Nam. Chẳng hạn, họ rất thích thay đổi màu tóc, thẩm mỹ hay những vấn đề về làm đẹp, và họ ứng dụng thông minh và cập nhật xu hướng thị trường một cách nhanh chóng. Điều quan trọng hơn hết là dân số trẻ ở Việt Nam, so với Indonesia có phần nhỉnh hơn. Địa lý và văn hóa Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam có sự tương đồng về văn hóa nên LG Vina nhận định rằng Việt Nam có thể phát triển một cách toàn diện nhất.

Đến nay, LG Vina chỉ sản xuất Physiogel ở Hàn Quốc và Thái Lan. Song, lãnh đạo LG Vina cũng chia sẻ trong tương lai sẽ hợp tác cùng chính phủ Việt Nam để đưa khâu sản xuất về thị trường Việt Nam.

Cùng với việc bắt tay giữa LG Vina và DKSH để mở rộng thị trường cho dòng dược mỹ phẩm cao cấp Physiogel năm 2024, An Khang cũng chọn hợp tác cùng DKSH để đảm bảo được nguồn cung phong phú, ổn định cũng như nguồn gốc chính hãng của sản phẩm.

An Khang được biết đến là một trong số chuỗi nhà thuốc được biết nhiều tại Việt Nam, tiền thân là Phúc An Khang, được thành lập năm 2002. Chuỗi nhà thuốc An Khang chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn Thế Giới Di Động (mã chứng khoán MWG) vào năm 2017.

Dưới góc nhìn của mình, An Khang cho biết với xu hướng chủ động chăm sóc và nâng cao sức khỏe cá nhân, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm cũng đang được người tiêu dùng quan tâm khi đến với chuỗi. Hiện, DKSH đang cung cấp cho An Khang các sản phẩm đa dạng thuộc nhóm thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng khác. Trong đó, các sản phẩm chăm sóc da đang là một trong số những nhóm hàng tiềm năng tại An Khang.