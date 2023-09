Bắt thêm 2 cán bộ huyện liên quan vụ 500 căn biệt thự trái phép ở Đồng Nai

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhật Huy (SN 1977, chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và Lương Quang Huy (SN 1979, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, nay là Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai tống đạt quyết định Khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 26/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 2 bị can nêu trên.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận thanh tra dự án 488 biệt thự xây trái phép ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, do Công ty cổ phần đầu tư LDG (Công ty LDG) làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, UBND tỉnh xác định hơn 20 lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành UBND huyện Trảng Bom sai phạm.

Theo đó, năm 2016, khu dân cư Tân Thịnh được chính quyền tỉnh chấp thuận địa điểm dự án tại xã Đồi 61. 2 năm sau, tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cũng như báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án và chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư.

Từ khi được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty LDG chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, trạm y tế, khu thương mại dịch vụ và giáo dục.

Đến tháng 10/2020, dự án còn một phần đất cao su chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư dự án. Tuy nhiên, công ty đã xây 488 căn biệt thự, nhà liền kề, 290 căn đang xây dang dở. Dự án đã thi công hệ thống đường, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh; xảy ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Thời điểm thanh tra, Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng, tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng. Hiện có 7 hộ dân đang sinh sống tại dự án này.

Kết luận thanh tra xác định, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác nhận trên 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với nội dung chuyển nhượng cho Công ty LDG diện tích 16.094m2. Trong đó có 12.889m2 đất trồng lúa khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện dự án là không đúng theo quy định.

Ngày 29/5/2023, Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom).

Ngày 16/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Duy Nghĩa (59 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) và ông Nguyễn Hải Triều (45 tuổi, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Lan Hạnh (chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom).