Bất thường trong bán trái phiếu, huy động vốn - VTV.VN

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng không thể liên hệ được với những người đại diện của công ty.



Những bản giới thiệu, quảng cáo, công ty có hàng loạt các dự án, từ bất động sản, sửa chữa ô tô, kinh doanh vàng bạc, cây xanh, đây là tập đoàn đa ngành với 18 công ty con.



Bà Thoa (phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), một công nhân nhà máy dệt, sau khi nghỉ hưu đã dồn toàn bộ số tiền của cả nhà 500 triệu đồng mua trái phiếu của công ty từ tháng 5/2021, với mức lãi suất 16%/năm, thời hạn 1 năm.

Tháng 3/2022, các nhà đầu tư như bà được đại diện công ty thuyết phục chuyển từ các hợp đồng mua trái phiếu thành các hợp đồng vay vốn kinh doanh. Từ tháng 7/2022, tức 17 tháng nay, bà không nhận được cả tiền lãi và gốc.

Một lao động từ Điện Biên về Hà Nội làm việc. Anh có 150 triệu đồng tiền tích cóp cũng quyết định đầu tư cho công ty. Lãi suất anh được hứa là 21%/năm, nhưng anh mới nhận được 3 tháng, công ty ngừng chi trả.

Những bản hợp đồng vay vốn kinh doanh, với chữ ký của đại diện công ty, nhưng nội dung quan trọng nhất sử dụng tiền làm gì chỉ ghi chung chung để tiến hành hoạt động kinh doanh.

"Sai một li, đi một dặm, do mình thiếu kiến thức và không tìm hiểu kỹ, vì lòng tham của tôi", nhà đầu tư tại tỉnh Điện Biên chia sẻ.



Vào cuối năm 2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản thông báo với các nhà đầu tư về việc công ty chào bán trái phiếu ra công chúng từ 1/2020 đến 27/10/2021, nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định, đã có gần 680 hợp đồng mua bán trái phiếu với giá trị hơn 208 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu doanh nghiệp thu hồi trái phiếu đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền. Tuy nhiên ngay sau đó, theo phản ánh của nhà đầu tư, công ty đã thuyết phục nhà đầu tư chuyển hợp đồng mua trái phiếu thành hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh và hợp đồng vay vốn, lãi suất từ 16 - 24%/năm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận các đơn tố cáo của các nhà đầu tư. Công an đang tập hợp, nghiên cứu và đề nghị các cá nhân đứng đơn bổ sung hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan.