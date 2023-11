Ông chủ doanh nghiệp xây dựng 'kín tiếng' huy động gần 1.500 tỷ đồng trái phiếu: Từng mang xe Kia thế chấp tại F88 cho khoản vay tiêu dùng

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 03/11/2023 vừa qua, Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân (Xây dựng Anh Quân) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã AQCCH2328001, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 03/11/2028.

Lô trái phiếu này được Xây dựng Anh Quân phát hành riêng lẻ tại thị trường trương nước, với khối lượng 14.950 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành 1.495 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Lô trái phiếu này có lãi suất kỳ đầu tiên phát hành trái phiếu cố định là 14%/năm. Lãi suất trái phiếu cho các kỳ tính lãi tiếp theo được xác định theo nguyên tắc bằng “Lãi suất cơ sở tại thời điểm điều chỉnh + biên độ tối thiểu 4%/năm” lãi suất cơ sở là lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Agribank hoặc theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Với lãi suất 14%/năm, đây là doanh nghiệp huy động trái phiếu có lãi suất cao kỷ lục trong ngành bất động sản và toàn thị trường tính từ đầu tháng 9 tới nay.

Đây cũng là lô trái phiếu đầu tiên Xây dựng Anh Quân phát hành tính tới ngày 15/11/2023.

Loại tài sản đảm bảo của của lô trái phiếu AQCCH2328001 là quyền tài sản từ thỏa thuận chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2020/HĐHTĐT/ĐT-MINHAN ngày 01/09/2023 giữa Công ty CP Tập Đoàn Đồng Tâm - Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển VME - Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân và hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/2023/HĐHTĐT-DONGTAM-ANHQUAN ngày 01/09/2023 giữa Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm - Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu AQCCH2328001 là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các tổ chức có liên quan gồm: Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí (PSI) và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank).

Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn Xây dựng Anh Quân là một công ty xây dựng mới thành lập ngày 09/04/2021. Doanh nghiệp này có trụ sở tại số 4 hẻm 194/55/1 thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Từ tháng 7/2023, ông Đặng Văn Quynh (SN 1995) trở thành người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này. Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình đường bộ và kinh doanh bất động sản.

Chỉ sau một tháng sở hữu doanh nghiệp này, ông Quynh đã mạnh tay tăng vốn điều lệ công ty từ 2 tỷ đồng lên mức 335 tỷ đồng. Đáng nói cũng trong ngày 3/11, ông Quynh đem toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty Xây dựng Anh Quân để thế chấp cho khoản vay tại PVCombank - chi nhánh TP.HCM.

Còn trước đó, hồi tháng 9/2019, ông Quynh đem ô tô Kia Bongo 1.1 AT 2007 thế chấp tại F88 cho khoản vay tiêu dùng cá nhân.

Như vậy, dù mới thành lập được hơn 2 năm nhưng Xây dựng Anh Quân đã huy động được gần 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu, cao gấp 4,46 lần so với vốn điều lệ chỉ 335 tỷ đồng.

Về hai đối tác của Xây dựng Anh Quân, được biết, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Phát triển VME đã sáp nhập Công ty cổ phần dịch vụ xây dựng Minh An (sau là Công ty TNHH Dịch vụ xây dựng Minh An) qua đó hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn Đồng Tâm đầu tư dự án Nhà ở thương mại An Sinh II tại địa điểm: Khu C3, Khu cửa ngõ Đông Bắc, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.