Novaland cùng một công ty có liên quan bỏ tiền 'giải quyết' hơn 1.500 tỷ đồng trái phiếu, cổ phiếu NVL tăng kịch trần

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 24/10 đến 30/10, công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nice Star vừa mua lại trước hạn 310 tỷ đồng cuối cùng còn lại của lô trái phiếu NCLCH2226001.

Trước đó, từ ngày 9/10 đến ngày 10/10, doanh nghiệp này đã mua lại trước hạn gần 1.190 tỷ đồng của lô trái phiếu trên. Như vậy trong vòng 1 tháng doanh nghiệp này đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu trên. Lô trái phiếu NCLCH2226001 được phát hành ngày 13/1/2022, đáo hạn ngày 13/1/2026 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Lãi suất được công bố ở mức 12,5%/năm và được trả mỗi 3 tháng một lần.

Nice Star là doanh nghiệp có nhiều mối liên quan tới CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Novaland (mã chứng khoán: NVL). Cụ thể, công ty này thành lập ngày 16/10/2017 có tên cũ là CTCP Nova Furniture. Tại thời điểm đó, CTCP Nova Group là công ty mẹ của doanh nghiệp nghiệp này với việc năm 98% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, vào tháng 12/2021, công ty đổi tên từ Nova Furniture sang Nice Star vào tháng 12/2021. Nova Group cũng không còn là công ty mẹ của Nice Star từ thời điểm này mà ông Lý Trường An (sinh năm 1988) là cổ đông lớn nhất khi nắm 99% vốn điều lệ. Ông An đồng thời cũng là Chủ tịch HĐTV của doanh nghiệp này từ cuối năm 2021.

Theo nguồn tin của chúng tôi, Nice Star đang góp vốn hợp tác với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận - công ty con Novaland để thực hiện dự án Hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (Novaworld Phan Thiết) tọa lạc tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có diện tích 986,33 ha.



Bên cạnh Nice Star, Novaland cũng vừa công bố việc thanh toán thêm 11,5 tỷ đồng trên tổng số 255 tỷ đồng dư nợ còn lại của lô trái phiếu NVLH2123013. Lô trái phiếu NVLH2123013 được phát hành ngày 28/9/2021, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 28/3/2023 với mức lãi suất cố định 10,5%/năm. Tổng giá trị của lô trái phiếu trên là 430 tỷ đồng.

Theo BCTC của Novaland, tại thời điểm 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 205.462 tỷ đồng, giảm gần 7.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, nợ ngắn hạn của Novaland là 88.101 tỷ đồng, tăng 12,7% so với thời điểm 31/12/2022. Còn nợ dài hạn của doanh nghiệp ghi nhận 117.361 tỷ đồng, giảm 13% so với cuối năm ngoái.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay tài chính của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với thời điểm 31/12. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm 1.966 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng so với đầu năm. Vay bên thứ ba là 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.





Ngay sau những thông tin tích cực trên, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/11 cổ phiếu NVL tăng trần lên mức 15.500 đồng/cp.