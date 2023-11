Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả giao nhiệm vụ học tập cho cấp dưới: Các PCT phải đạt học vị Tiến Sĩ, những lãnh đạo khác phải đạt học vị thạc sĩ

Ngày 30/10/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV) đã ký nghị quyết giao nhiệm vụ học tập, nghiên cứu nâng cao học vị đối với nhân sự tham gia công tác quản lý, điều hành.

Theo đó, HĐQT giao nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đối với các Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (không bao gồm thành viên độc lập HĐQT) tham gia chương trình nghiên cứu sinh theo lĩnh vực được phân công và đến 31/12/2028 đạt học vị tiến sĩ.

Theo giới thiệu trên website ngày 8/11, HHV hiện đang có 7 Phó Chủ tịch HĐQT và đều có trình độ thạc sĩ, bao gồm:

- Ông Lê Quỳnh Mai, Thạc sĩ kết cấu xây dựng/kỹ sư xây dựng cầu đường;

- Ông Phan Văn Thắng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/kỹ sư cầu đường;

- Ông Võ Thụy Linh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/kỹ sư điện;

- Ông Nguyễn Tấn Đông, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/kỹ sư cầu đường;

- Ông Phùng Tiến Thành, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/kỹ sư cầu đường/thạc sĩ quản lý xây dựng;

- Ông Nguyễn Quốc Ánh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/cử nhân tài chính;

- Ông Nguyễn Hữu Hùng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/cử nhân kế toán/cử nhân tin học kinh tế.

Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng cũng có học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả hiện đang là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

HĐQT cũng giao nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đối với Ban Điều hành Tập đoàn, Ban Điều hành đơn vị thành viên và Văn phòng HĐQT (Chánh Văn phòng/phó Chánh Văn phòng, trợ lý, thư ký, chuyên viên tổng hợp) tham gia học tập chương trình cao học theo lĩnh vực chuyên môn được phân công đến 31/12/2026 đạt học vị thạc sĩ.

Các cá nhân hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu đạt học vị theo quy định sẽ được Chủ tịch HĐQT khen thưởng tùy theo tình hình thực tế và kết quả học tập nghiên cứu. Đối với các các cá nhân không hoàn thành các chương trình nâng cao học vị, tuỳ vào tình hình thực tế, Chủ tịch HĐQT sẽ xem xét kỷ luật hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kỷ luật bằng các hình thức như bãi nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển công việc…

HĐQT giao Tổng Giám đốc phụ trách quản lý điều hành chung quyết định danh sách nhân sự tham gia các chương trình nói trên.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn Đèo Cả là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông với quy mô khoảng hơn 6.000 lao động. Năng lực và uy tín của HHV được khẳng định thông qua nhiều công trình trọng điểm quốc gia đã và đang triển khai từ Bắc vào Nam.

Trong gần 1 thập kỷ hoạt động, HHV đã xây dựng hơn 22km hầm đường bộ, 275km đường cao tốc & quốc lộ, 6 cây cầu lớn và tổ chức quản lý 15 trạm thu phí trên cả nước, với tổng mức đầu tư lên đến 100.000 tỷ đồng.

Ảnh: Báo Đà Nẵng

Lĩnh vực thứ hai là thi công, xây lắp các loại công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà cao tầng, công trình công nghiệp. Thế mạnh của Đèo Cả tập hợp được các thành viên là những công ty lớn, có thế mạnh về công nghệ kỹ thuật, am hiểu các lĩnh vực xây dựng… sẽ cung cấp được các dịch vụ trọn gói từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng các loại công trình.

Lĩnh vực thứ ba của HHV là đầu tư tài chính, được Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định, là bước phát triển chiến lược, phù hợp với xu hướng của thời đại, là bước tạo đà quan trọng để Tập đoàn đạt được các mục tiêu phát triển trong tương lai.

Bước đi đầu tiên sẽ là thiết lập mối quan hệ, hợp tác với các công ty/quỹ đầu tư tài chính uy tín (như Vietinbank…) để có nguồn vốn đầu tư vào các dự án. Qua việc đầu tư vốn vào công ty thành viên đã có mối liên kết chặt chẽ, có chung lợi ích kinh tế sẽ tạo điều kiện tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời phân tán rủi ro.

Ngoài ra, Đèo Cả còn dịch vụ tư vấn, thiết kế, giám sát và quản lý vận hành công trình giao thông.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu hợp nhất của HHV đạt 1.825 tỉ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 74% kế hoạch năm 2023.

Hai hoạt động chính của HHV là thu phí các dự án BOT và thi công xây lắp đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu thu phí 9 tháng 2023 đạt 1.183 tỉ đồng, tăng 71 tỉ đồng (+6,4%) so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu xây lắp 9 tháng 2023 đạt 599 tỉ đồng, tăng 279 tỉ đồng (+87,19%) so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu xây lắp chủ yếu ghi nhận từ các gói thầu dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, dự án Đường ven biển Bình Định và Quảng Ngãi Hoài Nhơn…

Tương ứng với việc tăng trưởng doanh thu, LNST hợp nhất 9 tháng đầu năm 2023 cũng tăng 29% so với cùng kỳ, ghi nhận 309 tỉ đồng, đạt 91% kế hoạch năm 2023.