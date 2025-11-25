Bắt Trần Trọng Nghĩa sinh năm 2004

Ngày 25/11, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an phường Xuân Phương vừa bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn. Theo đó, tối ngày 23/11, tổ công tác của Công an phường Xuân Phương đang hỗ trợ người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ khai báo dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ việc có 01 đối tượng cướp giật tài sản tại đường Cầu Diễn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác đã khẩn trương tiến hành rà soát đối tượng theo thông tin nhận được, đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành truy bắt.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đã bắt giữ được đối tượng tại khu vực ngõ 189 đường Cầu Diễn và thu giữ tang vật là 01 chiếc iPhone 14. Danh tính đối tượng được xác định là Trần Trọng Nghĩa (SN 2004; thường trú tại xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội).

Công an bắt Trần Trọng Nghĩa - Ảnh: CA Hà Nội

Qua công tác xác minh, bước đầu xác định, vào khoảng 20h30’ cùng ngày, Nghĩa điều khiển xe máy đến công viên khu đô thị sinh thái Tasco Xuân Phương thì phát hiện một người phụ nữ đang cầm chiếc điện thoại trên tay.

Quan sát không có ai, đối tượng đã giật chiếc điện thoại rồi điều khiển xe máy bỏ chạy. Khi đến ngõ 189 đường Cầu Diễn, đối tượng bị Công an phường bắt giữ.

Hiện, Công an phường Xuân Phương đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.