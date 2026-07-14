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Bắt Trần Văn Gõ 58 tuổi liên quan số tiền 6,8 triệu đồng

| | Xã hội

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trần Văn Gõ khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ấp Sa Tô.

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã bắt đối tượng Trần Văn Gõ (sinh năm 1978, cư trú tại ấp Long Mỹ 1, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang) và vận động ra đầu thú với đối tượng Bùi Hồng Phương (sinh năm 1988, trú tại Khóm Bình Long 3, phường Long Xuyên) là 02 đối tượng cùng bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”. ‎

Trước đó, ngày 08/02/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực tổ 5, ấp An Bình, xã Long Kiến, tỉnh An Giang có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức tài xỉu ăn thua bằng tiền, gây mất an ninh, trật tự.

Trần Văn Gõ và Bùi Hồng Phương (từ trái qua) - Ảnh: Công an An Giang

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Long Kiến tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 19 đối tượng đang tham gia đánh bạc; thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng khoảng 6,8 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc. Lợi dụng sơ hở, một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 22 đối tượng về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Trong đó, Trần Văn Gõ và Bùi Hồng Phương bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc" nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Trần Văn Gõ khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang; đồng thời vận động Bùi Hồng Phương đến cơ quan Công an đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và phpas luật

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