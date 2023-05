Bắt trend nhanh như Thanh Hằng - Hương Giang - Hà Hồ: Diện đồ cực nổi 'coóplay’ 3 nữ điệp viên, netizen được phen 'cười ngất’

Ngày 15/5 vừa qua, bộ 3: Thanh Hằng - Hương Giang - Hà Hồ gây chú ý khi lần đầu cùng ngồi ghế nóng chương trình The New Mentor 2023. Đây là show đào tạo người mẫu trẻ do Hương Giang sản xuất, mời 2 ''chị đại'' Vbiz cùng góp mặt trở thành bộ 3 HLV. Ngay khi poster chương trình tung ra, netizen đã sục sôi về sự quyền lực của cả 3, đồng thời đặt dấu hỏi tại sao lại là ảnh đen trắng chứ không phải ảnh màu.

Và câu trả lời cuối cùng đã có rồi đây. Loạt hình hậu trường bộ ảnh trên sau 1 ngày đã được netizen nhanh chóng truyền tay nhau với hàng loạt bình luận thích thú. Thanh Hằng - Hương Giang - Hà Hồ không chỉ chặt chém về thần thái hay khí chất, ngay từ màu sắc trang phục lẫn kiểu tóc và layout makeup họ cũng "kèn cựa" nhau từng tí một.

Cả 3 người đều diện đồ tông neon siêu nổi bật, chọn chung kiểu tóc xoăn lơi cực kì bồng bềnh và makeup tông nude sắc sảo làm điểm nhấn cho diện mạo. Thanh Hằng khoe cặp ''kiếm Nhật'' với outfit màu vàng rực, Hương Giang khoe đường cong nóng bỏng với tông xanh neon khó ''cân'' còn Hà Hồ lại chọn váy hồng cánh sen xẻ cao vút.

Ngay lập tức, hình ảnh của bộ ba khiến netizen nhớ ngay đến hình ảnh tựa phim Totally Spies - Ba nữ điệp viên gắn liền với tuổi thơ thế hệ 9x. Trùng hợp thế nào, gần đây Totally Spies chuẩn bị ra mắt season mới và phát hành phiên bản game mới. Vậy nên việc bộ ba sao Vbiz cosplay nhân vật trong phim được cho là bắt trend cực kì nhanh nhạy, khiến netizen không thể ngưng cười.

Bình luận của netizen về hình ảnh của bộ 3 Thanh Hằng - Hương Giang - Hà Hồ:

- Giống 3 nữ điệp viên lắm rồi đó, đủ combo vàng - xanh - hồng đỏ nè.

- Nhìn Hương Giang đội tóc giả buồn cười quá à, đứng giữa bị Thanh Hằng và Hà Hồ ép sát luôn.

- Giờ là hiểu tại sao poster lại để ảnh đen trắng rồi nha, xem ảnh gốc cười dữ.

- Bộ 3 mentor này mạnh, mà mạnh ai nấy diễn, đồ ai nổi người nấy ''bung''.

- Vẫn là nét căng, body 3 cô này đỉnh thật.