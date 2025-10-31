Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt vợ chồng kế toán Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Ngọc Tú

31-10-2025 - 14:33 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Tú - người cùng vợ là kế toán trưởng Công ty TNHH V. lợi dụng sơ hở tài chính, làm giả chứng từ chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, trong quá trình thụ lý điều tra, xác minh một số vụ án, vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã phát hiện tình trạng một số nhân viên tại các doanh nghiệp đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài chính, kế toán để chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp và lợi dụng tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng con dấu không đúng quy định để nhân viên hoặc cá nhân lợi dụng ký, đóng dấu vào các văn bản, hợp đồng, chứng từ không hợp pháp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn và thiệt hại cho doanh nghiệp.

Một số trường hợp còn lợi dụng chức vụ, vị trí công tác trong bộ phận kế toán, hành chính để ký, đóng dấu vào các văn bản, hợp đồng mua bán, thỏa thuận kinh tế không có thật, dẫn đến những tranh chấp, thiệt hại lớn và ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Điển hình là vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH V. (có địa chỉ tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cũ, nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên). Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1981, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên - là Kế toán trưởng của Công ty đã lợi dụng sơ hở trong hoạt động quản lý tài chính.

Khi Công ty vay tiền theo gói hợp đồng tín dụng, Thu đã 05 lần dùng thủ đoạn gian dối, mua và sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng, giả mạo chữ ký của lãnh đạo Công ty vào các chứng từ, hợp đồng, ủy nhiệm chi, giấy nhận nợ để rút và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng của Công ty.

Trong đó, có 1 lần Thu thực hiện cùng với chồng là Nguyễn Ngọc Tú, sinh năm 1979, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Công ty V. số tiền hơn 211 triệu đồng.

Bắt vợ chồng kế toán Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Ngọc Tú- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú

Căn cứ các tài liệu, hồ sơ thu thập, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thu và Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13/4/2017, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử, tuyên án Nguyễn Thị Thu phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điểm a khoản 4 và khoản 5 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 phạt Nguyễn Thị Thu 15 năm tù.

Đối với Nguyễn Ngọc Tú, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tú trốn truy nã tại Hàn Quốc, đến ngày 29/7/2025 Tú nhập cảnh từ Hàn Quốc về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - thành phố Hà Nội bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Ngọc Tú theo quy định của pháp luật.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế toán, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên kiến nghị các doanh nghiệp, công ty, tổ chức kinh tế trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tài chính nội bộ, ban hành quy chế tài chính rõ ràng, quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân. Thực hiện phân quyền, phân nhiệm hợp lý trong các khâu: lập chứng từ, phê duyệt, chi tiền, kiểm tra, hạch toán.

Tổ chức kiểm tra, kiểm toán nội bộ định kỳ hoặc đột xuất, nhằm kịp thời phát hiện sai phạm, ngăn ngừa thất thoát tài sản. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, quản lý hóa đơn, chứng từ, đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ kế toán, thủ quỹ, nhân viên tài chính. Ban hành và công khai quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu của doanh nghiệp, quy định rõ trách nhiệm của người được giao quản lý và người sử dụng con dấu, phân công cụ thể cá nhân, bộ phận được quyền giữ và sử dụng con dấu, đảm bảo việc đóng dấu chỉ được thực hiện theo đúng thẩm quyền và mục đích của doanh nghiệp.

Khi phát hiện dấu hiệu nhân viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, doanh nghiệp cần kịp thời báo cáo cơ quan Công an, cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

