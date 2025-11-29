Bắt vụ tuồn hơn 7 tỷ tiền Việt qua biên giới An Giang

Ngày 28/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, số tiền hơn 7 tỷ đồng bị bắt giữ trong vụ vận chuyển trái phép qua biên giới ở xã Khánh Bình (An Giang) đã được giám định và xác định là tiền thật.

Trước đó, sáng 22/11, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tuần tra tại ấp Thạnh Phú (xã Khánh Bình) phát hiện Nguyễn Văn Châu (SN 2000, ngụ xã Nhơn Hội, An Giang) mang theo một thùng giấy dán kín, di chuyển theo đường mòn xuống bờ sông Hậu.

Đối tượng Nguyễn Văn Châu

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng có 3 túi nylon màu đen, chứa nhiều cọc tiền Việt Nam mệnh giá khác nhau, tổng cộng hơn 7 tỷ đồng. Châu khai được một người tên Sên (quốc tịch Campuchia, chưa rõ lai lịch) thuê đưa sang Campuchia giao số tiền trên.

Khi đang di chuyển ra khu vực sông Hậu để đưa tiền qua biên giới , Châu bị lực lượng Biên phòng bắt quả tang. Tổ công tác lập biên bản, tạm giữ tang vật cùng phương tiện liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, Châu thừa nhận hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.