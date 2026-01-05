Bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Tại kỳ họp thứ 30, được tổ chức chiều 5/1/2026, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, đại diện UBND thành phố đã trình bày Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Nam, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố và bà Bạch Liên Hương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao để nhận nhiệm vụ mới.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố tại kỳ họp

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Thanh Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2025- 2030; giới thiệu để kiện toàn giữ chức Chủ tịch HĐND phường Ngọc Hà, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng có quyết định, phân công, giới thiệu bà Bạch Liên Hương ứng cử để bầu giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi xem xét, HĐND thành phố đã biểu quyết tán thành Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với các ông, bà nêu trên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức vụ Ủy viên UBND thành phố tại kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.

Trước đó, ngày 23/12/2025, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thiết (sinh ngày 21/10/1979), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Văn phòng UBND thành phố; giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố.

UBND thành phố đã ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Long (sinh ngày 6/2/1976), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao; giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

UBND thành phố ban hành quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện (sinh ngày 17/10/1974), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác tại Sở Y tế Hà Nội; giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Tại kỳ họp, với đa số phiếu tán thành, HĐND thành phố đã thống nhất bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với các ông Nguyễn Tiến Thiết, Phạm Tuấn Long và Nguyễn Trọng Diện.