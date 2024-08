Bầu cử Mỹ tăng nhiệt

Tín hiệu mới về lãi suất

Hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Jackson Hole, bang Wyoming trong 2 ngày 23 và 24-8 được giới đầu tư và chuyên gia trông đợi. Sự kiện quan trọng này quy tụ các nhà hoạch định chính sách của FED, lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên thế giới, nhiều nhà kinh tế và tổ chức tài chính.

Tâm điểm của hội nghị năm nay là bài phát biểu về chính sách tiền tệ của Chủ tịch FED Jerome Powell ngày 23-8 (giờ địa phương), vốn đang được giới đầu tư trông chờ để có những phản ứng chính sách tức thời một khi FED cắt giảm lãi suất. Ông Powell đã thận trọng khi không đưa ra chi tiết về lộ trình cũng như tốc độ hạ lãi suất. Trước đó, phần lớn quan chức FED tham dự cuộc họp tháng 7 nhất trí cơ quan này có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 nếu dữ liệu về lạm phát và việc làm thuận lợi.

Những diễn biến gần đây của nền kinh tế Mỹ khiến nhiều chuyên gia cho rằng hạ lãi suất là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, theo Reuters, các nhà kinh tế của Deutsche Bank (Đức) nhận định rất khó để Chủ tịch FED đưa ra cam kết sớm về một chu kỳ hạ lãi suất cụ thể tại hội nghị Jackson Hole. Ông Jerome Powell trước đó nhấn mạnh FED sẽ quyết định dựa vào số liệu kinh tế và sẽ có nhiều báo cáo liên quan được công bố từ giờ cho đến cuộc họp thường kỳ tiếp theo của FED (trong ngày 17 và 18-9).

Hôm 21-8, Bộ Lao động Mỹ cho biết kinh tế nước này trong giai đoạn từ tháng 4-2023 đến tháng 3-2024 tạo ra khoảng 2,1 triệu việc làm, ít hơn 818.000 việc làm so với thông tin ban đầu (khoảng 2,9 triệu). Ông Jeffrey Roach, nhà kinh tế trưởng của Công ty LPL Financial (Mỹ), nhận định thị trường việc làm có vẻ yếu hơn so với dữ liệu ban đầu và FED có thể cắt giảm lãi suất khoảng 1 điểm % vào cuối năm nay.

Xuân Mai