Bầu trời Hà Nội mù đặc, ô nhiễm không khí tệ thứ 2 thế giới...người mua nhà rẽ hướng mới

Nhìn lại Hà Nội hơn 1 thập kỷ qua, có thể thấy rõ sự phát triển thần tốc cùng tốc độ đô thị hóa nhanh đến chóng mặt của Thủ đô. Những ngôi nhà mái đỏ rêu phong cổ kính đang dần nhường chỗ cho những tòa nhà cao tầng, chung cư, cao tốc hiện đại…Hà Nội cũng xuất hiện những khu vực ken đặc các tòa chung cư cao tầng và các công trình đang cấp tập xây dựng.

Mật độ xây dựng tại các quận trung tâm Hà Nội lớn cùng với tình trạng ô nhiễm không khí liên tục xảy ra đang khiến cuộc sống người dân Hà Nội bị ảnh hưởng. Người dân thủ đô vẫn còn ám ảnh với hình ảnh sương mù lúc sáng sớm, bụi mịn lan tỏa trong không khí dày đặc, những đợt nắng nóng bất thường dù Hà Nội đã sang thu…

Nhiều quận trung tâm Hà Nội Hà Nội như quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa...liên tục có chỉ số báo đỏ về chất lượng không khí. Đặc biệt, nhiều trạm quan trắc cho kết quả đo chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu. Ứng dụng IQAir sáng 29-11đã xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới.

Điều này đặt ra trăn trở cho người mua nhà ở đâu để được tận hưởng môi trường sống tốt hơn nhưng vẫn gần trung tâm, thuận tiện cho việc học tập, làm việc đã và đang là nhu cầu của rất nhiều khách mua ở thực. Trong bối cảnh đó nhiều người mua có xu hướng dịch chuyển tới các khu vực đô thị mới, các tòa chung cư cao tầng khu vực vùng ven.

Chỉ số AQI Hà Nội những ngày cuối tháng 11 liên tục báo đỏ và tím tại các quận trung tâm.

Quan sát thực tế cho thấy, vài năm qua tốc độ giãn dân ra những khu đô thị mới vùng ven đang diễn ra nhanh chóng. Các khu đô thị xanh phía Đông thành phố như Ecopark, Vinhomes Riverside cho dù có mức giá không hề nhỏ nhưng đã thu hút lượng khách hàng quan tâm và chuyển về sinh sống rất lớn.

Đặc biệt, sau khi dự án Vinhomes Ocean Park 1-2 đi vào hoạt động đã có khoảng 30 nghìn người đổ về đây sinh sống. Làn sóng đổ về khu Đông vẫn còn tiếp diễn khi sắp tới hàng loạt dự án mới cũng đang được triển khai.

Tại khu vực phía Tây Hà Nội, nơi có hạ tầng hoàn thiện đồng bộ nhưng tốc độ di dân kém hơn khu Đông trong những năm qua hiện đang chứng kiến làn sóng người dân đổ về khu vực này sinh sống, hai bên tuyến đường Lê Trọng Tấn đã tấp nập hàng quán, hàng nghìn căn biệt thự, liền kề tại các khu đô thị Nam An Khánh, Bắc An Khánh, Geleximco, Thiên Đường Bảo Sơn...đã có người về ở.

Đặc biệt, những tòa chung cư dọc vành đai 3,5 đang thu hút một lượng lớn người mua nhà quan tâm. Nếu trước đây, dọc trục đường này chỉ có 2 tòa chung cư Gemek 1-2, Golden An Khánh thì đến nay đã bắt đầu xuất hiện những tòa chung cư cao cấp như An Lạc Green Symphony thậm chí hạng sang xuất hiện Lumi Hanoi, The Lumière Evergreen.

Là một trong những khách hàng vừa mua dự án chung cao cấp Moonlight 1 (KĐT Anlac Green Symphony - Hoài Đức), anh Nguyễn Văn Dương cho biết gia đình anh vốn sống trong căn nhà tập thể tại Nhân Hòa, quận Thanh Xuân nhưng không gian sống ngày càng trở chật hẹp, ồn ào, ô nhiễm... đây là lý do anh chuyển sang căn hộ chung cư cao cấp.

"Do giá bán các căn hộ chung cư quanh khu vực Thanh Xuân đều ở mức 4-5 tỷ đồng cho căn hộ 3 phòng ngủ nên gia đình anh 5 người anh quyết định đi xa trung tâm một chút. Vừa có thể tránh ồn ào vừa có thể sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ chỉ với 3,5 tỷ đồng", anh Dương cho biết.

Xu hướng chuyển về các khu vực ven đô với không gian thoáng đãng ngày càng gia tăng.

Có thể nói, xu hướng dịch chuyển của người trung tâm về các trung tâm xanh mới để nâng cao chất lượng cuộc sống đang ngày càng lớn. Báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản Hà Nội của Savills cũng khẳng định khoảng cách giá nhà ven đô và khu vực trung tâm đang được thu hẹp lại.

Savills cho biết tại khu vực vùng ven Hà Nội đã xuất hiện những dự án có giá từ 40 - 50 triệu đồng/m2. Thực tế còn có những căn hộ có giá đến 60 triệu đồng/m2 nhưng thị trường vẫn chấp nhận, nhanh chóng hết hàng. Trong khi đó, ngay trong nội đô Hà Nội nhiều dự án có cùng mức giá nhưng bán chật vật nhiều năm không hết. Đặc biệt, có những thời điểm để mua một căn hộ ven đô, khách hàng còn phải xếp hàng, bốc thăm ngay giữa bối cảnh thị trường căn hộ nội đô không hề thiếu nguồn cung.

"Nếu trước kia quan niệm cuộc sống ngoại thành là kém chất lượng, không đẳng cấp thì nay với sự phát triển vượt trội của hạ tầng giao thông, người dân có xu hướng tìm kiếm cuộc sống xanh với không gian thoáng đãng, tránh ô nhiễm, bụi bặm tại các đô thị vùng ven. Chính bởi điều đó khu vực vùng ven hiện nay xuất hiện nhiều khu đô thị đô thị lớn với mức giá ngày càng tịnh tiến", Bà Đỗ Thu Hằng, giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết