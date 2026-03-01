Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hơn 20.000 tỷ

01-03-2026 - 16:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn vận hành và phát huy hiệu quả dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Sáng 1/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thị sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Tại công trường, Thủ tướng đã kiểm tra thực tế một số hạng mục quan trọng trên tuyến như nút giao cao tốc với quốc lộ 24, hầm số 1 và hầm số 2. Đây là những điểm có ý nghĩa then chốt trong tổ chức giao thông, bảo đảm kết nối liên vùng và an toàn khai thác khi dự án đưa vào vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như tổ chức thi công, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại hiện trường, Thủ tướng lưu ý các đơn vị chức năng phải sớm hoàn thiện phương án tổ chức, vận hành cao tốc bảo đảm an toàn, nhất là phương án ứng phó sự cố giao thông, cứu hộ cứu nạn. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo lưu thông an toàn, thuận tiện cho người dân, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công và thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Chính phủ thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang thi công trên công trường; mong muốn các nhà thầu tiếp tục duy trì khí thế thi công với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 9/2026 theo hợp đồng đã ký kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại hầm Bình Đê.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Gia Lai (27,7km), với tổng mức đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023, do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đảm nhận thi công.

Được đánh giá là một trong những đoạn tuyến cao tốc có hạ tầng kỹ thuật phức tạp nhất, toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tới 77 cầu, 586 cống và 81 hầm chui dân sinh. Đặc biệt, dự án có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài hơn 4.500m.

Một đoạn của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Hầm số 1 dài 610m, hầm số 2 dài 700m và hầm số 3 là hầm cấp đặc biệt với chiều dài lên tới 3.200m. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hầm số 3 sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam và là hầm đường bộ dài thứ ba cả nước, chỉ sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả.

Dự án được tổ chức thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 9/2026. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung, tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian lưu thông, mở rộng không gian phát triển cho Quảng Ngãi và các địa phương lân cận.

Theo Nguyễn Ngọc

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Xây dựng: Đánh giá toàn diện hiệu quả đầu tư sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng: Đánh giá toàn diện hiệu quả đầu tư sân bay Long Thành Nổi bật

"Món quà vượt đại dương" cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và niềm hạnh phúc vỡ òa ở Cuba

"Món quà vượt đại dương" cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và niềm hạnh phúc vỡ òa ở Cuba Nổi bật

Công an có thông báo quan trọng tới tất cả người dân tham gia giao thông

Công an có thông báo quan trọng tới tất cả người dân tham gia giao thông

16:19 , 01/03/2026
Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết

Công an phát thông báo mới về hộ chiếu, người dân cần biết

16:09 , 01/03/2026
Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

Thủ tướng yêu cầu sớm khai thác Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

15:33 , 01/03/2026
Hà Nội chi 219 tỷ đồng xây tuyến đường rộng 23m từ đê Hữu Đuống đến Kênh Dài

Hà Nội chi 219 tỷ đồng xây tuyến đường rộng 23m từ đê Hữu Đuống đến Kênh Dài

14:47 , 01/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên