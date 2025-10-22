“Bay nhẹ tới Hà Nội”: Kết nối vẻ đẹp mùa thu Thủ đô với thông điệp xanh cùng Vietnam Airlines

Đây là bước tiếp nối thành công của chiến dịch "Bay nhẹ tới Côn Đảo" năm 2024, qua đó lan tỏa mạnh mẽ về lối sống xanh và thu hút hàng nghìn hành khách, người dân cùng tham gia.

Chiến dịch "Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines" được nâng tầm với quy mô toàn quốc trong 05 năm (2025 – 2030), hướng tới mục tiêu dài hạn trong hành trình phát triển bền vững của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Nếu năm 2024, chiến dịch bay nhẹ khởi đầu từ Côn Đảo mang thông điệp bảo tồn hệ sinh thái biển đảo thì năm nay, "Bay nhẹ tới Hà Nội" tiếp tục lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đồng thời quảng bá vẻ đẹp của Thủ đô trong mùa thu dịu dàng.

"Bay nhẹ tới Hà Nội" là chuyến bay áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp xanh trên mọi khâu vận hành

Chiến dịch mở đầu bằng chuyến bay mang thông điệp "Bay nhẹ tới Hà Nội". Đây là chuyến bay bền vững được Vietnam Airlines áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp xanh trên mọi khâu vận hành.

Tại sân bay, Vietnam Airlines đẩy mạnh check-in online để hạn chế thẻ, nhãn giấy và ngừng sử dụng thẻ mời giấy vào phòng chờ cho khách hạng phổ thông. Với hàng hóa, hãng sử dụng container nhẹ (ULD) và vận động khách giảm trọng lượng hành lý nhằm giảm tải trọng, tiết kiệm nhiên liệu và cùng chung tay vì một hành trình xanh.

Trên chuyến bay, Vietnam Airlines thay thế thùng xốp đựng đá dùng một lần bằng vật liệu tái sử dụng, phân loại rác ngay trên chuyến bay, sử dụng túi đựng chăn phân hủy sinh học và khuyến khích hành khách mang ly, cốc cá nhân. Hãng kiểm soát tỷ lệ suất ăn thừa thông qua phân tích dữ liệu tiêu thụ, điều chỉnh định mức hợp lý và áp dụng hình thức đặt trước góp phần giảm lãng phí thực phẩm và rác thải nhựa.

Các hành khách sẽ được giới thiệu và khuyến khích thực hiện những hành động nhỏ nhưng thiết thực như giảm nhẹ hành lý, check-in trực tuyến, mang theo bình nước hoặc cốc cá nhân để sử dụng. Số liệu thực tế ghi nhận, gần 80% hàng khách trên chuyến "Bay nhẹ tới Hà Nội" thực hiện check-in online và sinh trắc học toàn trình khi làm thủ tục bay. Từ việc giảm tải trọng máy bay, chuyến bay sẽ giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải CO2 và "nhẹ gánh" tác động tới môi trường.

Gần 80% hành khách trên chuyến "Bay nhẹ tới Hà Nội" thực hiện check-in online và sinh trắc học toàn trình khi làm thủ tục bay

Đồng thời, Hãng áp dụng nhiều giải pháp về kỹ thuật máy bay như rửa khô tàu bay, rửa động cơ định kỳ và căn chỉnh cửa tàu bay nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.

Cũng trên chuyến bay nhẹ tới Hà Nội, gần 250 du khách sẽ chứng kiến nghi thức trao biểu tượng đối tác Chiến dịch "Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines" giữa Vietnam Airlines với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội EPMA. Nghi thức này đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ, cam kết chung tay giảm phát thải, bảo vệ môi trường và lan tỏa thông điệp sống xanh trong cộng đồng.

Hành khách thích thú khi nhận được các món quà nhỏ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường từ Vietnam Airlines

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết: "Bay nhẹ tới Hà Nội" là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ và nhất quán của Vietnam Airlines trong hành trình phát triển bền vững. Sau hiệu ứng tích cực từ chiến dịch Bay nhẹ tới Côn Đảo năm 2024, chúng tôi mong muốn tiếp tục đưa bay nhẹ thành hoạt động thường niên gắn với nhiều điểm đến đặc biệt. Từ đó, qua mỗi năm, cộng đồng chúng ta lại có thêm cơ hội cùng chung tay vì một hành tinh xanh."

Ông Đào Xuân Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường – Bộ Nông Nghiệp và Môi trường chia sẻ: "Chiến dịch ‘Bay nhẹ tới Hà Nội’ là một ví dụ điển hình về mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính. Thông qua những hành động nhỏ, thiết thực như giảm tải trọng hành lý hay hạn chế rác thải nhựa, Vietnam Airlines cùng hàng triệu hành khách đang góp phần cụ thể hóa mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh."

Hành khách trên chuyến bay nhẹ mang theo cốc cá nhân để hạn chế sử dụng đồ dùng một lần

Song song với hoạt động trên các chuyến bay, Vietnam Airlines cũng triển khai chương trình thu gom nhựa tại chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch ở Hà Nội trong chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" được Hãng phối hợp triển khai cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Các trạm thu gom nhựa của hãng được đặt ở những điểm tập trung đông người. Những sản phẩm nhựa được thu gom sẽ được tái chế thành các vật dụng hữu ích, sau đó gửi tặng các tổ chức, trường học và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nghi thức trao biểu tượng đối tác Chiến dịch "Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines" giữa Vietnam Airlines với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội EPMA

Đặc biệt, "Bay nhẹ tới Hà Nội" là một trong những hoạt động tiêu biểu Vietnam Airlines dự kiến đăng ký tham dự "The Aviation Challenge 2025" do Liên minh SkyTeam tổ chức, nhằm tôn vinh các sáng kiến xanh và nỗ lực giảm phát thải trong ngành hàng không toàn cầu. Việc tham dự sân chơi quốc tế này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Vietnam Airlines trong việc tiên phong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.