BCTC ngày 30/7: Nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận biến động bất ngờ trước hạn chót

Kinh Bắc (KBC) ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 2.051 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế công ty đạt 1.027 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 276 tỷ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu KBC đạt 4.274 tỷ và LNTT đạt 2.341 tỷ, lần lượt tăng 294% và 695% so với cùng kỳ.

Hòa Bình (HBC) báo lãi trước thuế 585 tỷ đồng – cao gấp 8,5 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả có lãi đến từ 2 yếu tố chính: Biên lợi nhuận gộp tăng đột biến và lợi nhuận khác đột biến từ thanh lý tài sản.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2023 của Hòa Bình đạt gần 2.300 tỷ đồng – giảm 44% so với cùng kỳ năm trước nhưng biên lợi nhuận gộp bất ngờ lên tới 18%. Bên cạnh đó, HBC lãi 656 tỷ từ thanh lý tài sản cố định.

Cen Land (CRE) ghi nhận doanh thu quý 2 giảm 35% đạt 401 tỷ đồng, lợi nhuận gộp giảm 77% đạt 60 tỷ đồng. LNTT công ty chỉ gần 12 tỷ, giảm 89% so với cùng kỳ. Do quý 1 lỗ gần 9 tỷ, lũy kế 6 tháng, LNTT CRE chỉ 3 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ.

Lộc Trời (LTG) báo lãi trước thuế quý 2 đạt 435 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ 55 tỷ và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến LTG lãi lớn do khoản lãi 327 tỷ đồng từ chênh lệch giữa sở hữu của nhà đầu tư và giá trị sổ sách của tài sản thuần của CTCP Lương thực Lộc Nhân.

Công ty cho biết, việc kế toán ban đầu của giao dịch nhận chuyển nhượng Lộc Nhân đang được xác định tạm thời dựa trên giá trị sổ sách tài sản thuần của công ty này tại ngày mua. Tập đoàn sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết khi hoàn thành đánh giá chính thức giá trị hợp lý của tài sản thuần mua về. LTG đang nắm 49% cổ phần của Lộc Nhân.

Hai công ty thép Pomina (POM) và Đại Thiên Lộc (DTL) lần lượt báo lỗ trước thuế 350 tỷ và 55 tỷ trong quý 2. 

Những doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2023:

Những doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 2/2023 sắp xếp theo ngành: