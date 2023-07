Một DN buôn thép lớn báo lỗ hơn 400 tỷ trong quý 2, dự phòng hơn 100 tỷ cho khoản phải thu với các công ty con của Novaland

CTCP Đầu tư thương mại SMC (mã: SMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 3.291 tỷ đồng, giảm 1 nửa so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn, SMC lỗ gộp 87 tỷ đồng, trong khi lãi gộp trong quý 2/2022 là 211 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng mạnh lên 214 tỷ đồng, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ do dự phòng phải thu khó đòi tăng 181 tỷ đồng.

SMC báo lỗ sau thuế 414 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ lãi 45 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 392 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.178 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế 393 tỷ, trong khi cùng kỳ lãi gần 126 tỷ đồng. Sau khoản lỗ lớn trong 6 tháng đầu năm, SMC đang lỗ lũy kế hơn 27 tỷ đồng.

Công ty cho biết, tình hình vĩ mô thế giới và ngành thép còn nhiều khó khăn và biến động khó lường. Kinh tế Trung Quốc chưa hồi phục tích cực gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành thép, làm cho giá thép liên tục giảm và duy trì ở mức thấp. Thị trường bất dộng sản trong nước trầm lắng, các giải pháp và chính sách tháo gỡ của chính phủ chưa thực sự phát huy hiệu quả... ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, do phải trích lập các khoản dự phòng khiến SMC lỗ.

Tại cuối quý 2, SMC đang trích lập dự phòng 231 tỷ đồng cho khoản phải thu 1.284 tỷ đồng bao gồm: TNHH Delta - Valley Bình Thuận phải thu 441 tỷ trích lập 71 tỷ, TNHH BĐS Đà Lạt Valley phải thu 169 tỷ trích lập 22 tỷ, TNHH The Forest City phải thu 132 tỷ trích lập 19 tỷ, Hưng Thịnh Incons phải thu 63 tỷ trích lập 23 tỷ và các đối tượng khác phải thu 480 tỷ trích lập 97 tỷ.

Trong đó, TNHH Delta - Valley Bình Thuận, TNHH BĐS Đà Lạt Valley và TNHH The Forest City là các công ty con của Novaland. TNHH BĐS Đà Lạt Valley là chủ đầu tư dự án Aqua Waterfront City, TNHH Delta - Valley Bình Thuận là chủ đầu tư dự án NovaWorld Phan Thiết và The Forest City là chủ đầu tư dự án NovaWorld Hồ Tràm – The Tropicana.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của SMC ở mức 7.594 tỷ, giảm 9% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 6.264 tỷ đồng, giảm 342 tỷ so với hồi đầu năm, trong đó, tổng nợ vay là 3.265 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 1.330 tỷ đồng.