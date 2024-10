BCTC quý 3/2024 ngày 26/10: Đối thủ của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục 'hụt hơi', một ngân hàng báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ

Những DN mới công bố BCTC quý 3/2024 ngày 26/10:

Vinasun (VNS) tiếp tục có   kết quả suy giảm từ khi Xanh SM ra mắt.

DN này công bố BCTC quý 3/2024 với doanh thu 246 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, công ty này lãi trước thuế gần 21 tỷ đồng, giảm 36%.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) công bố BCTC quý 3/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 903 tỷ đồng gấp 3 lần quý 3/2023. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế Eximbank đạt 1.712 tỷ đồng, tăng 39% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Động lực tăng trưởng chính trong quý 3 đến từ Thu nhập lãi thuần, tăng tới 77% so với cùng kỳ và đạt 1.535 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng tăng mạnh (265%), đạt 282 tỷ đồng.

BVBank (BVB) lãi trước thuế quý 3/2024 gần 29 tỷ đồng, tăng 35% so với năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 182 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt 4.508 tỷ đồng, tăng 1.352 tỷ đồng tương đương 43% so với cùng kỳ năm 2023.

 Masan Consumer (MCH) ghi nhận LNTT quý 3 đạt 2.377 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, MCH lãi trước thuế 6.300 tỷ đồng, tăng 15%.

Masan Hightech Materials (MSR) lỗ trước thuế quý 3 đạt 292 tỷ và 9 tháng đầu năm đạt 1.467 tỷ.



Viglacera (VGC) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 2.834 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và LNTT đạt 334 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.185 tỷ đồng và LNTT đạt 909 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 43% so với cùng kỳ.

